「習拜會」為台交鋒！　陸學者：台灣問題不是一次會談能解決

▲習拜會登場，進行超過三小時會談。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

「習拜會」昨14日進行超過3小時會晤，中美就台海局勢表達立場。美媒CNN報導稱，「拜登反對中國對台灣採取日益威脅的侵略行動。」大陸三大官報導指向拜登不支持「台灣獨立」，無意與中國發生衝突。雙方的新聞稿重點明顯不同，接受《東森新媒體ETtoday》訪問涉台學者包承柯指出，整體會談呈現向好趨勢，但中美在「台灣問題」依然處於分歧，美國「說一套做一套」時的矛盾策略依然存在，「台灣問題」短時間內很難有共識，也不是光靠一次會談就能全部解決。

美國總統拜登上任以來「首次」與大陸國家主席習近平「面對面」會晤，大陸官媒《央視》形容，「兩國元首就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題「坦誠」深入交換看法。」

▲大陸國家主席習近平 。（圖／翻攝 央視/澎湃新聞）

「習拜會」於晚間20時48分結束後，相隔一格小時，大陸三大官媒陸續發布新聞稿。其中涉台部份，該報導稱習近平強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

拜登則回應中方，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」「一中一台」，無意同中國發生衝突，無意尋求同中國「脫鈎」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

對照美國媒體CNN釋出重點，全部聚焦拜登反對中國對台灣採取日益威脅的侵略行動，反對這些行動破壞台灣海峽和更廣泛地區的和平與穩定，並危及全球繁榮。並且刻意淡化拜登不支持台獨等利於中方的談話。

對此，包承柯首先指出，「美國儘管沒有報導『習拜會』全文，但拜登說不支持台獨，不支持『兩個中國』，不支持『一中一台』的政治說法確實存在。」

他說，美國媒體報導重點和中國媒體不一樣，反映出中美之間在「台灣問題」還是存在嚴重的分歧和不同的立場。美國實際上「說與做」有距離，未來中美之間在「台灣問題」政策調整，不是一天、一年、兩年能改變，也不是光靠一次會談就能全部解決。

▲大陸官媒稱，拜登表示不支持台獨。（圖／路透社）

透過這次「習拜會」看涉台立場？包承柯分析，「美國十分清楚裴洛西訪台後的嚴重性，沒有想到中國政府用非常嚴厲的手段進行反制。」如果再繼續無止盡的挑釁中國大陸的政策底線，毫無意義，只會加劇台海之間的緊張局勢。

包承柯進一步說，「近期美國軍艦開始減少在台灣海峽巡邏，會維持多少時間還有待觀察，至少證實美國知道這些行為，都會觸發中美衝突性結果。」

中國國際問題研究院研究員姜躍春提醒，美國可能像過去一樣，「說一套做一套」；中國國際問題研究院亞太研究所副所長張騰軍張騰軍分析，兩國元首會晤後，必須對美國「聽其言觀其行」。

▲「習拜會」 會談總體向好，唯獨「台灣問題」短時間難有共識。（圖／路透社）

檢視這次「習拜會」總體成果，拜登上任後與習近平都是透過視訊、電話等方式溝通，五年後老朋友今天「面對面」相見，總體氛圍確實比較輕鬆，如今中美關係不如5年前，變得更加嚴峻。

包承柯分析，這次中美元首都釋出希望關係穩定的訊號，習近平也釋出友善立場，希望中美關係向上提升的目標。拜登也強調美中雙方有共同責任向世界展示，美中能夠管控分歧，避免防止誤解、誤判或激烈競爭演變成對抗甚至衝突。

他進一步說，這次美國財政長葉倫參加「習拜會」，表示中美之間產業鏈脫鉤部分會是雙方未來探討的重點。雙方也就兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作達成一致，鼓勵擴大兩國各領域人員交往，這些都是這次中美會晤帶來一些積極成效。

從這些方面來看，中美關係確實有機會獲得一部分改善，但回歸原點，大陸方面最在意的核心利益「台灣問題」，既是中美關係政治基礎中的基礎，也是中美關係第一條不可逾越的紅線，雙方若要改善關係，美國必須退一步改變「對華策略」，又得同時兼顧對我方盟友承諾，環環相扣的複雜關係，中美短時間內還是很難有突破口。