告別立院國父遺像「破洞」　綠委嘆歷史被抹去：沒有文化高度

▲國父遺像修復前後對比。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立院黨團5月30日處理攸關國務機要費除罪化的《會計法》第99條之1條文修正草案時，因激烈朝野衝突不慎將國父孫中山遺像砸破，藍綠雙方一度為了「是否修復」而爆發爭執。當時民進黨立委蔡易餘建議立法院長游錫堃，將該油畫拿到蘇富比拍賣，解決歷史共業外，還可增加國庫收入。事隔半年後，面對已修復完成的國父遺像，蔡易餘仍痛批，「這種修復方式沒有絲毫歷史、文化高度。」

針對國父遺像修復一事，蔡易餘表示，今年國民黨委員把立法院議場的國父遺像油畫砸出一個洞，破洞記載台灣2022年5月30日民主的議事攻防，也同時記錄下解決國務機要費和特別費的歷史共業。次月斯洛伐克國會議員來台參訪議場，也透過國父遺像的破洞感受到這段歷史氛圍，紛紛稱讚敬佩台灣很民主，社會很多元，對台灣民主社會留下深刻的印象。

蔡易餘舉例，1820年出土《斷臂維納斯》時，專家們提出許多修復手臂的方案，但羅浮宮選擇讓它保留破損的狀態，記錄出土歷史的一刻，成功將雕像的殘缺轉換成「殘缺美」，讓人們對《斷臂維納斯》過目不忘。

「但今天見證國會攻防的重要文物，卻被當作像桌子、椅子、麥克風這樣的消耗品，補補破洞、補補漆就交差了事，這種修復方式沒有絲毫的歷史、文化高度。」蔡易餘認為，立法院應再考慮將此國父遺像鑑定價值後拍賣，並請畫家重新創作一幅畫作，如此才是對歷史有交代。