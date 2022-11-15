立法院國父遺像「破洞不見了」　國民黨團：畫師楊炳輝願免費修復

▲遭國民黨砸破洞的國父遺像。（圖／記者屠惠剛攝）

1100 更新國民黨團澄清聲明

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團5月30日杯葛攸關前總統陳水扁國務機要費案除罪化的《會計法》條文修正案時，不慎把國父孫中山遺像砸破一個大洞，如今該畫像已修復，國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示感謝，但他未透露修復費，僅承諾國民黨團會全部支付。不過，稍早國民黨團發聲明澄清，修復國父遺像的畫師楊炳輝因先祖是抗日志士，自己也是台灣抗日家屬協進會成員，願意免費修復；而曾銘宗則說，造成誤解要對楊老師表達歉意。

立法院議場內的國父遺像遭國民黨團砸出一個破洞後，藍綠曾就是否修復而有所爭論；曾銘宗當時致歉表示國民黨團「該賠就賠」，但民進黨立委蔡易餘建議立法院長游錫堃，把該油畫拿到蘇富比拍賣，解決歷史共業，又可增加國庫收入。

事隔近半年，今（15日）在立法院會議上，可見國父遺像的破洞已填滿，且顏色也較修復前明亮。據《聯合報》報導，修復國父遺像的人是知名畫師楊炳輝，他耗時兩天時間，填補破洞、重新上色，待顏料大約一個月後全乾，會再上一層油畫專用的保護漆。

對此，曾銘宗今在國民黨團記者會上表示，「我們經過協調之後」，請知名畫師做修復，真的非常謝謝他把國父遺像修復到完美如初，甚至更漂亮。但對於修復費多少，曾銘宗並未透露，僅承諾「修復費用國民黨團全部支付」。

不過稍早國民黨團表示，曾銘宗經助理告知，楊炳輝因為先祖是抗日志士，自己也是台灣抗日家屬協進會成員，願意免費修復，對楊老師的精神更要表達敬意。而曾銘宗也說，這次修復完全是楊炳輝的義舉，並非國民黨團出資，特別做出澄清，並對造成誤解，要對楊老師表達歉意。

▼已修復的國父遺像。（圖／記者屠惠剛攝）