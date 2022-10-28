提案取消對國父遺像宣誓遭藍營反彈　林楚茵：效忠國旗不對嗎？

▲國民黨水杯攻擊國父遺像遭擊破。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委林楚茵等人本周提案修改「宣誓條例」與「總統副總統宣誓條例」，未來公職人員就職，不強制向國父遺像宣誓，引起藍營強烈反彈，對此，林楚茵28日表示，法案內容是避免宣誓人因身體因素或其他正當理由無法豎立舉手宣誓，請國民黨看清楚提案內容，如果這麼愛國父，為何遺像破洞一直沒修？

林楚茵表示，這會期提案修正放寬宣誓形式及移除對孫文遺像宣誓，國民黨竟然要「強力擋」，國民黨既然這麼愛孫，破洞的孫文已經掛在立院議場快半年，你們真心記得嗎？

對於國民黨批評林楚茵 「去國父化」，林楚茵指出，請國民黨看仔細提案，自己的用意在於，避免宣誓人因身體因素或其他正當理由無法豎立舉手宣誓，同時也可以讓宣誓的精神回歸在強調對國家之效忠，而不是服從特定領袖，這些都是可受公評之事。

林楚茵指出，這樣照顧弱勢、避免偶像崇拜的陽光公益法案，竟遭國民黨惡意批評實在沒道理，如果國民黨這麼珍愛孫文遺像，上次毀壞之後應該漏夜也會爬牆去修好，「怎麼會一面喊愛孫文，一面破壞公物打破不賠？根本說一套做一套，國民黨才是遇到選舉就利用意識型態團結選票！」

林楚茵呼籲，國民黨與其形式主義愛孫文不如放在心中尊敬。呼籲國民黨別像個家暴者一樣，以愛之名要求別人不能將孫文遺像從條文中刪除，但是自己卻可以蹂躪踐踏打破他，「對國家的宣示應該是精神上的宣示，國旗代表國家，只對國旗宣誓有什麼不對？」