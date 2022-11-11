宜蘭暖警變貪警！誆2老人騙77萬　貪污遭重判9年11月定讞

▲羅東警分局公正派出所前警員陳喬庭（左1），貪污遭判刑定讞。（圖／擷取自《羅東分局網頁》）

記者吳銘峯／台北報導

羅東警分局公正派出所前警員陳喬庭，因熱心助人被稱為「暖警」，還因此登上媒體版面。沒想到他2020年間竟利用辦案機會，藉機向2名老人誆騙77萬元，老人上警局討錢才讓全案爆發。一審將陳男重判10年，二審改判9年11月。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

陳男（29歲）為警專30期畢業，2013年起任職羅東公正派出所，與妻子是派出所同事，事發後2人離婚，陳男也離職。而他原本被稱為暖警，疑似因為玩運彩、信貸、房貸等因素，出現龐大債務壓力，才鋌而走險，犯下本案。

判決指出，2020年11月間某婦人到派出所報案，指稱被詐騙集團騙走28萬元，由陳男受理報案。陳男隔日就到婦人家中，說已經查到線索，要求婦人拿出30萬元當誘餌；之後又說要到外縣市查案，還要婦人掏錢出來。總計婦人前後給付37萬元，全都被陳男花用完畢。

此外，他2021年初執行護鈔勤務時，保護要裝潢房屋的獨居老翁領取40萬元，陳男將老翁送回蘇澳住處時，謊稱可以將錢放在派出所由警方保護。老翁不疑有他，交付40萬元；但隔了幾天後前往派出所要錢，卻發現根本沒這回事，全案因此爆發。事發後陳男離職，檢方也對他提起公訴。

一審法院依照2個《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物」罪，重判有期徒刑10年。上訴二審後，高院也認定陳男成立2罪，但減輕刑度，改判有期徒刑9年11月。全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。