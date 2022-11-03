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90歲老翁過世「身體超乾淨」！醫師揭看護真實舉動…一票人鼻酸了

▲▼90歲老翁過世，外籍看護真實反應讓人超鼻酸。（圖／翻攝臉書／楊大緯）

▲90歲老翁過世，外籍看護真實反應讓人超鼻酸。（圖／翻攝臉書／楊大緯）

記者柯振中／綜合報導

台灣許多人在長輩行動不便時，會請外籍看護來照顧。急診醫師楊大緯分享，先前有位超過90歲的老翁長期臥床，送到醫院前心跳已停止，但身體、外觀看起來相當乾淨，而他看見外籍看護的舉動，也感到一陣鼻酸，故事曝光後，讓不少人也深有同感。

楊大緯在臉書上分享，這名老翁高齡90歲，到醫院前就已經停止呼吸心跳，而第一時間跟著救護弟兄到院的，則是外籍看護。在看護的幫助下，醫護們成功聯繫到老翁的家屬，而老翁的家屬也十分明理，考量患者的年紀，決定不施行急救，讓人可以沒有痛苦地離開。

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楊大緯表示，雖然老翁長期臥床，但整體外觀看起來相當乾淨，能夠感受得出有人悉心照顧，這對「不健康餘命」高達近9年的台灣人來說，其實相當不容易。令楊大緯印象深刻的是，在老翁送醫的過程中，跟隨的外籍看護眼淚沒有停過，雖然不是歇斯底里的哭喊，但也持續啜泣，低沉的哭聲感染了急救區的每個角落，也讓人能夠清楚明白，那是發自內心深層的悲傷。

▼許多老人家年老時，家人會請外籍看護來幫忙照顧。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼老人,拐杖,老年,照護,輪椅,看護,行動不便。（圖／翻攝自pixabay）

後來外籍看護告知，原先的工作是照顧阿嬤，等到阿嬤離開以後，就接著照顧阿公，至今已有13年的時間。這讓楊大緯不禁感嘆，外籍移工來台大多是為了工作，但願意付出13年的時間，盡心盡力照顧雇主託付的2位老人家，且直到生命的最後一刻，這種超越國籍、血緣關係的忠誠度，令人難以想像，因此也讓人好奇，為何這名外籍看護能做到這種程度。

楊大緯提到，柯文哲曾經說過，「我們對別人好，別人是否一定對我們好？答案是不一定，但99.5%是，所以不要為了0.5%，放棄99.5%的人」，看見了這名外籍看護對待老人家的態度，更讓他確信，無論是雇主，或是逝去的2位老人家，過去幾年來給予的待遇，絕對不會差到哪裡去。

因此，楊大緯說，若對外籍朋友好，家人是否也會因此更受照顧，答案雖然是不一定，但相信大部分都能得到回報，「我是急診人，我在急診看見善的循環確實以各種方式存在著，希望我們都能不吝於成為這循環中的一分子。」

楊大緯碰見的故事曝光，也讓不少人深有同感，在下方留言回覆，「我阿嬤離開很久了，看護回印尼，我們還是保持聯絡，就跟家人一樣」、「我家也是，好想讓她成為台灣人成為我們的家人，但不知道怎麼做才好」、「這樣的畫面在台灣好多地方正在上演！好險有他們的付出，才能讓我們這些人有時間去工作」、「我們怎麼對待外籍移工，他們也會同樣的對待我們的家人。」

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