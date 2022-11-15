沖水瞬間「耳機掉馬桶」　妹子伸手狂撈碰到了...結局超想哭

▲原PO眼睜睜看耳機被沖走。（示意圖／記者許力方攝）

記者曾筠淇／綜合報導

不論大號、小號，只要進去廁所，就會把手機甚至耳機拿進去嗎？近日就有一名女網友難過地說，她上完廁所後，順順的按下沖水按鈕，結果那一瞬間，耳機竟然掉下去了！貼文曝光後，意外引發網友熱議。

這名網友在Dcard上，以「被...沖走了」為題發文，提到她日前上廁所時，在按下沖水的那一瞬間，其中一邊的耳機就這樣掉下去。當下她還不管三七二十一，伸手想把耳機撈回，然而結果不盡如人意。

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原PO回憶當下情況，她的指尖雖在馬桶的水流中碰到耳機，但隨著另一邊耳機「降噪消失」，她就知道沒救了。

▲底下網友熱議。（示意圖／取自Pakutaso）

而貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這故事告訴我們，馬桶也可以成為無情的碎鈔機」、「謝謝這些文章讓我完全不敢戴耳機蹲馬桶」、「這故事告訴我們，沖水前記得把蓋子蓋上，當然如果是蹲式的就沒辦法了」、「手還伸去撿喔？超噁，如果是我就直接放棄了，寧願買新的」。

還有網友分享其他經驗，「我之前牙刷掉進馬桶，想說先沖馬桶，牙刷會卡在洞口，結果牙刷被沖進去」、「我高中同學是iPhone 14掉進馬桶沖水就無法開機了」、「沒事，有個女網友跟我說她要去上廁所，都5年了還沒回覆我，她應該也不小心被馬桶沖走了」。

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