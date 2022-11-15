　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沖水瞬間「耳機掉馬桶」　妹子伸手狂撈碰到了...結局超想哭

▲▼公廁、廁所、馬桶。（圖／記者許力方攝）

▲原PO眼睜睜看耳機被沖走。（示意圖／記者許力方攝）

記者曾筠淇／綜合報導

不論大號、小號，只要進去廁所，就會把手機甚至耳機拿進去嗎？近日就有一名女網友難過地說，她上完廁所後，順順的按下沖水按鈕，結果那一瞬間，耳機竟然掉下去了！貼文曝光後，意外引發網友熱議。

這名網友在Dcard上，以「被...沖走了」為題發文，提到她日前上廁所時，在按下沖水的那一瞬間，其中一邊的耳機就這樣掉下去。當下她還不管三七二十一，伸手想把耳機撈回，然而結果不盡如人意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO回憶當下情況，她的指尖雖在馬桶的水流中碰到耳機，但隨著另一邊耳機「降噪消失」，她就知道沒救了。

▲桃園市余姓男子今年8月間在中壢區某家網咖，尾隨身材曼妙網咖辣妹進入廁所，偷拍時被當場活逮。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲底下網友熱議。（示意圖／取自Pakutaso）

而貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這故事告訴我們，馬桶也可以成為無情的碎鈔機」、「謝謝這些文章讓我完全不敢戴耳機蹲馬桶」、「這故事告訴我們，沖水前記得把蓋子蓋上，當然如果是蹲式的就沒辦法了」、「手還伸去撿喔？超噁，如果是我就直接放棄了，寧願買新的」。

還有網友分享其他經驗，「我之前牙刷掉進馬桶，想說先沖馬桶，牙刷會卡在洞口，結果牙刷被沖進去」、「我高中同學是iPhone 14掉進馬桶沖水就無法開機了」、「沒事，有個女網友跟我說她要去上廁所，都5年了還沒回覆我，她應該也不小心被馬桶沖走了」。

超夯品開箱！內有限定優惠碼～

「卡拉轟天雷」跟其他藍牙喇叭差在哪？5亮點一次看

►一餐50元搞定！調理包「5分鐘上桌」小資族變大廚

►萬歲牌堅果一包20元！超強功效一圖看

免加會員直接買！搶便宜就趁現在

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像瘦5公斤

►150抽衛生紙「一包11元」　整年份一次買齊

►妙管家洗衣精4瓶399元！還添加茶樹油抗菌

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄

►「台中日光溫泉會館」雙人4399元！一泊二食＋爽泡湯

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
競速害命7人落網！囂張男中2槍躺醫院　瘋狂慶生趴最小14歲
月賺5萬恐倒貼「為何一堆人狂選里長」　神人曝1真相
苗栗身價百億企業家住宅大火！　木屋招待所燒光
統神神預言！「ALL IN台積電」爆買20張　2周後狂飆10
元元家裡全裸泡澡遭闖入！　大尺度畫面被硬PO網
海灘「沖來3具血屍」遊客超淡定！　比基尼妹繼續玩
炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」　女主角是15年知己

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

正妹選里長提「丈夫不履行弄啊弄之義務」罰買愛馬仕！超狂10政見曝

LIVE／下周可望戶外脫口罩　指揮中心最新說明

皮卡丘看「這部位」分男女！華航揭「彩繪機9隻寶可夢中選原因」

誠品公布十大暢銷書排行！今年重點「療癒」林依晨、林志玲也入榜

最鮮豔又畫最久！皮卡丘飛機彩繪秘辛曝　「精靈球」亮出小驚喜

女友變心了！不甘男「還想聞」1請求遭拒哭：好想她　眾人看傻

月賺5萬恐倒貼「為何一堆人狂選里長」　神人曝1真相

買星巴克超夯冷水杯！她一開蓋崩潰「像去角質」　照片曝光網笑翻

計程車駕駛「月賺2.1萬」比基本工資低　費率喊漲「起跳價90元」

老公前女友曾墮胎！一聽到她懷孕　竟回：我們的小寶貝回來找爸爸了

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

最凶猛的「百香果綠茶」 店員擰開瓶蓋突大爆炸

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

林玉書淚崩退賽《全明星4》　郭泓志也哭了：黃隊留她一個位子

學生帥氣跳高誤踢竿子　狠砸老師臉上全場爆笑

正妹選里長提「丈夫不履行弄啊弄之義務」罰買愛馬仕！超狂10政見曝

LIVE／下周可望戶外脫口罩　指揮中心最新說明

皮卡丘看「這部位」分男女！華航揭「彩繪機9隻寶可夢中選原因」

誠品公布十大暢銷書排行！今年重點「療癒」林依晨、林志玲也入榜

最鮮豔又畫最久！皮卡丘飛機彩繪秘辛曝　「精靈球」亮出小驚喜

女友變心了！不甘男「還想聞」1請求遭拒哭：好想她　眾人看傻

月賺5萬恐倒貼「為何一堆人狂選里長」　神人曝1真相

買星巴克超夯冷水杯！她一開蓋崩潰「像去角質」　照片曝光網笑翻

計程車駕駛「月賺2.1萬」比基本工資低　費率喊漲「起跳價90元」

老公前女友曾墮胎！一聽到她懷孕　竟回：我們的小寶貝回來找爸爸了

快訊／屏東萬大橋下死亡車禍！騎士與貨櫃車擦撞　倒地慘遭輾斃

俄立法禁LGBT遊戲　點名《最後生還者》《鬥陣特攻》最高可罰250萬元

劉櫂豪造好新台東原住民族政見　爭取舉辦南島國際博覽會

為12年前「土石場案」！彰化候選人李俊諭提告　黃盛祿：歡迎提告

正妹選里長提「丈夫不履行弄啊弄之義務」罰買愛馬仕！超狂10政見曝

離捷運站多近算「捷運宅」？　網一面倒喊：步行10分鐘極限

刑事訴訟法修正案三讀通過　將依人身自由拘束程度區分處分種類

LIVE／下周可望戶外脫口罩　指揮中心最新說明

皮卡丘看「這部位」分男女！華航揭「彩繪機9隻寶可夢中選原因」

台灣科技公司是俄羅斯軍事供應商？　外交部：願配合落實國際制裁

生活熱門新聞

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

魔獸初嚐雞屁股：OH…SHXT！

「4星座」年底前財運飛上天　一路旺到明年

正妹里長候選人身分曝！曾騷擾蔡阿嘎

魔獸出巡夜市！吃蚵仔煎被千人包圍

今晚變天！　「雨擴全台」時間曝

美國女兒變高雄人！車禍重傷　媽哽咽飛來台

結婚3個月她心寒喊切　公公嗆：女人離過婚沒人要

蔡阿嘎公布「全台10大正妹里長候選人」要第三名去選市長

魔獸直播「假韓國瑜亂入」留言被置頂！真相笑翻

拿「20元幣」買滷味被拒收　他傻眼

清晨15.5℃！今明雨區擴大　變天地區曝

OL穿瑜珈褲被老闆念3小時　要求她做這件事

更多熱門

相關新聞

結婚3個月她心寒喊切　公公嗆：女人離過婚沒人要

結婚3個月她心寒喊切　公公嗆：女人離過婚沒人要

早點看清早點解脫！一名女子淚訴，交往期間老公對她很好，但是結婚後一切都變了，還聯合公公一起欺壓她，飽受言語霸凌，讓她僅結婚3個月就受不了，鐵了心決定離婚。

男友愛愛太嗨 「叫到破音」！笑翻一票人：聽過豬叫聲

男友愛愛太嗨 「叫到破音」！笑翻一票人：聽過豬叫聲

進科技業月薪僅5萬：哪來百萬年薪？　工程師喊少了1步

進科技業月薪僅5萬：哪來百萬年薪？　工程師喊少了1步

「上廁所2姿勢」很多人做錯！醫自首：我也會

「上廁所2姿勢」很多人做錯！醫自首：我也會

「正妹女友口愛1年」卻怪怪的！他半夜見1幕心涼了

「正妹女友口愛1年」卻怪怪的！他半夜見1幕心涼了

關鍵字：

沖水耳機廁所馬桶Dcard

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸驚喜發文「我們結婚了」

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

60歲許效舜「主持費遭砍半」！10年節目慘停播

即／桃市里長候選人突過世！

叫床聲太大！警方「聽聲辨位」破獲全裸淫窟

男同學玩碟仙「結局超毛」　師父：還在水裡

陳建州宣布PLG重大決定

女與男友私奔　父敲門驚見被分屍35塊

「一戴套秒軟」網尷尬＋1！醫羞吐3原因

館長合體魔獸！曬經典pose「變小隻馬」

「比悲傷更悲傷的凶宅」398萬求售　鄉民點出另類亮點

正妹參選里長！政見竟包含招商迪士尼

22縣市最新當選預測！六都幾乎「藍一片」

Apple ID被盜「拿不回來」　4預防神招曝光

柯志恩掃街忘關麥克風　驚吐真心話

更多

最夯影音

更多
3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍

3車醉駕飆速翻覆1死　推記者又嗆警遭開3槍
賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

賣魚哥王雷來台：要賺錢回去　曝直播爆粗口幕後「越罵越愛看」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

聰明狗狗接送主人下班 嘴咬手電筒還記得關門

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

黑幫屁孩聽槍聲嚇抱胸跳　下秒腿吃子彈躺地翻滾！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面