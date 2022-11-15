4歲童林邊共融公園遊失蹤...家長急壞　1原因出現在火車站廁所

▲東港警分局林邊分駐所所長李毅信、警員甘琅升、羅光榮等人找到男童 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

4歲男童在屏東縣林邊共融公園走失，家長著急報案，東港警方獲報尋找多時未有結果，警員甘琅升靈感乍現，研判男童可能好奇走到附近火車站，前往火車站找尋，果在火車站廁所內找男童，連絡家長帶回，讓家長很感激。

東港警分局林邊分駐所所長李毅信、警員甘琅升、羅光榮等員，日前接獲民眾謝先生報案，稱其兒子在林邊共融公園走失，請警方協助。所長李毅信立即率員警前往公園四周尋找，最後終於在林邊火車站內的廁所發現該名小朋友，家屬非常感謝警方積極的協助。



警方表示，民眾謝先生報案稱4歲的兒子在林邊共融公園玩樂時不慎走失，因和妻子在公園四處尋找，皆未發現兒子蹤影，於是趕緊至派出所報案，所長李毅信獲報，立即率同警員甘琅升、羅光榮等人，前往林邊共融公園查看，因公園範圍遼闊且人潮眾多，三人於是分頭在公園四周尋找。

找了一段時間未發現該名男童，因旁邊就是火車站，警員甘琅升想說小朋友會不會因好奇而前往火車站，於是趕緊到火車站內尋找，最後在火車站內的廁所發現該名小朋友，趕緊將小朋友抱回派出所休息，並通知父母帶回。

謝先生及太太見到兒子平安歸來，不但鬆了一口氣，頻頻感謝警方積極熱心的協助；警方也提醒家長，因共融公園就在火車站旁邊交通便利，有非常多來自各地的家長會帶小朋友前來朝聖遊玩，尤其假日時間更是爆滿的人潮，家長帶小朋友至該處遊玩，務必注意小朋友的安全且不能讓小朋友離開視線範圍內，以確保小朋友的安全。



東港警分局長張世儒肯定林邊所同仁積極為民服務精神，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，值得讚賞，期許同仁盡其所能給予民眾關懷和協助，除了讓民眾感受到東港是一個「溫馨、安全、友善」的城鎮，也建立警察親民、愛民與便民的良好形象。