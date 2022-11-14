屏東「3管齊下」聯合稽查　強力告發台24線違法改裝+噪音車輛

▲里港警方會同環保、監理站取締車輛違規 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為確保行車安全，維護原鄉部落生活品質，里港警分局於於11月將以不定時、定點方式，在通往三地門鄉、霧臺鄉之台24線路段，結合環保局、監理站等單位，執行「監、環、警聯合稽查」勤務，針對超速、改裝車等違規案件強力取締。

里港警分局指出，隨著改裝技術日漸精進，許多熱愛玩車的駕駛都具備改車的能力，但伴隨而來少數不肖駕駛人不當改裝引擎、排氣管或裝置高音量喇叭，讓噪音車儼然成為馬路上新興的公害，里港警分局除不定期會同環保局實施噪音、車輛排氣稽查外，也與監理站共同針對車輛改裝等項目做稽查，並責令不合格車輛在期限內到監理站接受檢驗，展現執法決心。

為遏止噪音車輛經查驗合格後又再度改裝導致擾寧行為，不論攔檢或通知到檢車輛，只要是由環保局檢驗合格，排氣管會貼上認證標籤並上傳雲端列管，後續攔查或由車牌辨識拍照車輛，經查證屬再改裝排氣管車輛，無須再檢測噪音即依噪音管制法第8條規定開罰新臺幣3000元以上30000元以下罰鍰，呼籲車主或駕駛人勿心存僥倖，以免受罰。

里港警分局長鄭頴聰表示，台24線沿線進出三地門鄉及霧臺鄉各部落路段，均有設置速限30公里之警示標誌，行經時，務必遵守速限規定以免受罰；另違規改裝車體除易造成車輛結構改變致影響行車安全外，亦會遭到取締受罰。籲請民眾務必遵守相關交安規定，警方也將持續執法取締，以維護在地居民及遊客之安寧與安全。