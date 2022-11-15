桃園政見會／延續鄭文燦社會住宅政策　鄭運鵬：放寬弱勢入住條件

▲民進黨桃園市長候選人鄭運鵬。（圖／翻攝自桃園市選舉委員會YouTube）

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

桃園市第3屆市長選舉公辦電視政見發表會今（15）日上午9時舉行，稍早來到專家提問階段，元智大學王佳煌老師提問社會住宅部分，會延續鄭文燦原訂的政策目標，還是有哪些內容做調整？鄭運鵬表示，會延續鄭文燦市長的計畫，同時針對原住民、新住民等弱勢族群訂定新的條件一起入住。

鄭運鵬指出，第一階段會先如期按照鄭文燦市長所規劃的1.5萬戶做興建，並配合捷運站開發，保留都市計畫跟重劃上的需求，未來也會配合台積電，以及上下游產業鏈的進駐，在南桃園規劃更多社會住宅的場址。

租金方面，會採用申請人的收入別，來提供他們適合而且負擔得起的房價，「台北市過去發生過一戶4.5萬元的高社會住宅的房價，賴香伶委員沒有質疑過，但是這一點不會在桃園發生。」

不僅如此，未來也會針對弱勢族群（新住民、原住民等）增加新的入住條件，讓這些族群也能有進駐到社會住宅的機會；另外，如果有來桃園工作的青年沒抽到社會住宅的話，會擴大實施租金補貼。

鄭運鵬強調，未來除了跟中央協力配合外，在桃園的發展、人口的進駐、產業的發展上，會再進行機動調整，會用合理的租金價格，也希望這個租金價格用收入的模式可以讓中央、全國一起來配合。