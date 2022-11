升空73秒爆炸！「挑戰者號」失事36年後　佛州海底找到太空梭殘骸

▲ 水下探險家意外找到挑戰者號殘骸。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國太空總署(NASA)太空梭「挑戰者號」(Challenger)1986年1月升空73秒後爆炸解體,7名太空人全數罹難,為美國載人飛行專案史上重大致命事故。時隔逾36年,一支錄影團隊近日竟意外在佛羅里達州附近大西洋海底發現部分殘骸。

What they uncover off the coast of Florida, outside of the Triangle, marks the first discovery of wreckage from the 1986 Space Shuttle Challenger in more than 25 years. Don’t miss the premiere of The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters on Tuesday, November 22 at 10/9C. pic.twitter.com/LWUoFXxEnK