車霸停路中央狂睡！高雄情侶玩太累　警敲窗撇見他「1把槍」慘了

▲高雄市一對情侶昏睡快車道，意外被警方查獲瓦斯槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一輛車11日晨停在高雄市橋頭區成功路的快車道上頭，民眾發現這台車很久沒有動，明顯阻礙交通，所以通知警方到場，員警靠過去不但發現一對情侶在車上睡著了，還在車上發現瓦斯槍跟50顆鋼珠彈，全案依照社會秩序維護法函送法辦。

這起案件發生在11日凌晨，有民眾發現一部車就停在橋頭區成功路的路中間，已經長時間不動阻礙到交通，所以通知警方到場處理，員警抵達之後看到這部黑色自小客車大辣辣地停在快車道的路中央，一對男女正呼呼大睡，不過因為車輛未熄火，剎車燈還一直亮著！警方怕叫醒駕駛可能會讓他突然受到驚嚇，造成車輛暴衝，所以先將兩部巡邏車包夾避免發生意外。

▲高雄市一對情侶昏睡快車道，車輛佔據快車道，意外被警方查獲瓦斯槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警拍打車窗叫醒他們，這才發現車上的29歲林姓駕駛跟與19歲的陳姓女子是一對情侶，他們說因為載女友逛台南夜市買拖鞋，回家的路上太累才睡著，不過眼尖的員警發現車內有一個包包，裏頭裝有一把槍和50 顆鋼珠彈，林姓男子向警方表示用來防身使用，才會隨身攜帶。

警方將這把槍進行初步檢驗，確定為瓦斯槍，且不具有殺傷力，調查後仍依社會秩序維護法第65條：無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞將林男函送裁罰。