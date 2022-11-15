國家太空中心「3年徵300人」要跨領域人才　先釋出27個職缺

▲國家太空中心預計未來3年招募300人。（圖／翻攝國家太空中心）



記者鄒鎮宇／綜合報導

財團法人國家實驗研究院國家太空中心（Taiwan Space Agency、TASA）預計未來3年招募300人，率先於14日深夜釋出27個職缺，「太空中心需要各種專長的跨領域人才」、「匯聚這無數專業之力，才能把台灣的太空計畫推上軌道」。

國家太空中心NSPO14日晚間在臉書發文表示，太空中心即將轉型為行政法人，並更名為「Taiwan Space Agency」(TASA)。因應任務擴張與組織擴編，未來3年，平均每年新招募100人，誠摯邀請各方好手加入。

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國家太空中心表示，2023年是TASA的第一年，新的國家太空中心有許多新嘗試要挑戰，如在台南成立「太空運輸系統處」，進行入軌火箭的關鍵技術研發。這個新基地需要眾多火箭工程師，投入推進系統、航電系統、結構、飛行控制、火箭導航、長距離通訊、氣動燃燒模擬、複合材料與化學等等項目。

▲國家太空中心徵才，先釋出27職缺。（圖／翻攝國家太空中心）



國家太空中心指出，許多人都以為，要有航太相關科系背景才能加入太空中心，但太空匯集了各種專業，因此太空中心需要各種專長的跨領域人才。以研發工作為例，囊括了電機、電子、資工、自動控制、機械、化學、化工、材料、力學等等知識；僅發展技術是不夠的，還需要人才投入科學教育、產業發展、法制與政策、國際合作，從各層面凝聚共識，建立連結

國家太空中心表示，匯聚這無數專業之力，才能把台灣的太空計畫推上軌道。火箭工程師是徵才一角，之後會再陸續釋出多樣職缺，太空中心改制之後，薪資也會與原制有所區別，以實質待遇支持每個夥伴追求太空的熱情，「如果有感受到些許心動，就衝了吧」。

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