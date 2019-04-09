「福衛七號」將赴美！太空中心14日邀民眾開趴歡送

▲福衛七號。（圖／翻攝自Facebook／國家太空中心 NSPO，下同）



生活中心／綜合報導

台灣的氣象衛星「福爾摩沙衛星七號」，本月15日要被送往往美國佛羅里達州的甘迺迪太空中心，國家太空中心將在14日舉辦歡送會，開放大家到現場體驗各項科學遊戲，並一起見證福衛七號出國的歷史時刻。

國家太空中心在臉書PO文表示，福衛七號14日歡送會後就會被送到桃園機場，緊接著15日就飛往美國準備發射。台美在2010年簽署了「技術合作協定」，由我國國家太空中心（NSPO）和美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）共同執行福衛七號，預計今年內會完成發射。

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▲歡送會上有展示福衛七號模型。



國家太空中心14日上午10點到12點會在新竹科學園區舉辦小遊戲，讓科學迷能夠了解福衛七號，也有準備神秘禮物要送給到場民眾，同時也會在粉專開直播和網友同樂。

歡送會上可以看到福衛七號的模型，還能目送它前往桃園機場，等到抵達美國後，就會接受一連串的測試，確認沒問題後即可由美方進行發射。

福衛七號的性能和過去相比大幅提升，資料蒐集量是福衛三號的3到4倍，氣象預報準確度提高了10%，未來將代替福衛三號在太空中的任務，成為太空中最精準的溫度計。