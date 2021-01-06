　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國家基地也能開箱？　立委化身Youtuber介紹台灣國家隊

【企劃特輯】

蘇巧慧（圖／翻攝自蘇巧慧YT頻道）

▲蘇巧慧帶大家一探量子實驗室的科技秘辛。（圖／資料照，下同）

繼Youtube節目《巧之Way》、Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》後，立委蘇巧慧再度推出於社群頻道推出新企劃─《開箱國家基地》，日前已在其官方YT頻道推出兩集！蘇巧慧經常自詡為「白話文立委」，想要將艱深難懂的政策，轉化為大眾都聽得懂的語言。這次，為了讓大眾更了解許多為社會默默付出、鮮為人知的「台灣國家隊」，蘇巧慧特別推出《開箱國家基地》系列企劃，前進各個台灣的國家秘密基地，從最前瞻的中研院量子實驗室，到肩負台灣太空夢的國家太空中心，要揭開這些國家機構的神秘面紗，要帶觀眾們一探究竟。

在首集參觀中研院量子實驗室的影片中，蘇巧慧不僅先接受中研院研究員的「量子理論速成班」，也穿上無塵衣，實際體驗最神秘的量子電腦運作原理與內部構造，甚至目睹研究人員們如何以電子顯微鏡設計量子晶片，並將晶片嵌入巨大而先進的量子電腦。蘇巧慧表示，量子電腦是具有突破性的前瞻研究，未來當量子電腦發展成熟，超強的運算力將有助於解決包括環境、金融、氣候、醫學等等的複雜問題。中研院物理所研究員陳啟東也強調，中研院目前已成功開發自製量子晶片，未來可望推展更多的量子位元晶片，運算力超越目前的超級電腦，更將有助於台灣科技產業的升級與發展。

蘇巧慧（圖／翻攝自蘇巧慧YT頻道）

▲蘇巧慧探訪國家太空中心，介紹台灣太空國家隊。

當場景轉移至位在新竹的國家太空中心，蘇巧慧則是體驗到如同麥特戴蒙所主演的電影「絕地救援」裡，命懸一線的太空人與NASA任務控制中心連線對話的熱血場景。在該集影片中，蘇巧慧從近8米高的衛星影像接收站、以及全天候監測衛星任務執行的衛星操控中心，再到進行各類功能測試與太空環境模擬測試的衛星整測廠，實際見識到台灣的太空產業研究，從無到有，逐步將衛星技術與地面操控技術發展成熟，朝向太空自主的願景邁進。而當蘇巧慧目睹衛星操控中心內部的儀表與衛星監測影線，更因畫面與電影中如出一轍，震驚的說不出話。

至於為何選擇參訪量子實驗室及國家太空中心，蘇巧慧表示，從近幾年世界各國競相投入資源與技術發展量子科技便可發現，量子科技已經是繼半導體後，下一世代的技術革命，他也已於立法院提出《量子科技研究及發展條例草案》，希望能針對具備前瞻性的量子元件、量子電腦，以及量子通訊等相關技術應用，由政府做後盾，搶占技術革命的先機。這次透過拍攝開箱國家基地影片，希望社會大眾能夠更加了解，台灣必須投入量子科技研究的急迫性與重要性。

而針對國家太空中心，蘇巧慧則指出，台灣的太空產業其實發展相當快速，不僅已經有自製衛星的能力，地面遙控技術也已經成熟，才能發展出如福衛七號近年台美最大的科學研究合作計畫。同時，蘇巧慧也在立法院提出第一部《太空發展法草案》，希望能提升國家太空中心的位階，由政府設置國家發射基地，並在確保太空活動安全的同時，針對太空產業，研擬金融保險、租稅優惠、投資獎勵等措施。

蘇巧慧強調，不論是量子實驗室或是國家太空中心，其實都是為了讓台灣搶占產業先機與技術自主而努力，他也希望可透過法制面的協助，以及預算的支持，讓更多科學家可以無後顧之憂地投入研究。

ET快訊
空姐生前自爆疑遭下藥！隔壁房同歡開趴出人命　全落跑遭通緝
快訊／新竹男凌虐堂弟愛犬　返家後離奇暴斃
獨／被爆在球場叫罵　陶晶瑩發聲了：我發誓什麼都沒做
性侵菲空姐「涉案11男」長相曝光　社群帳號被肉搜！發文戰網友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨轟漲價亂象：民進黨甩鍋手段掩蓋不了錯誤決策

邱顯智喊話花敬群「聽艱苦人心聲」　走出同溫層、到天龍房屋看看　

國家基地也能開箱？　立委化身Youtuber介紹台灣國家隊

柯文哲指蔡英文文青體演說：聽久像豬哥亮廣告詞「這也癢那也癢」

共軍運8反潛機、空警2000擾台　空軍清晨升空警戒驅離

北市防疫旅館空房數不到四成　蔡炳坤「有點緊張」：非政治考量

花敬群稱「人心是肉做難免失控」　邱顯智：批評都沒辦法怎麼討論

葉毓蘭轟李遠哲挺萊豬「背離民心」：諾貝爾光環黯淡

雲端最前線／國民黨吹青年參政號角！搶攻2022贏回民心

台美舉辦政治軍事對話　外交部：持續深化各層面合作

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

丫頭哽咽告白...問老公「可以比我晚死嗎？」　想起兩人分手的日子「好像有東西不見」

姚元浩《全明星》慶功宴哽咽哭了　李玖哲拒絕跟他組CP：No我有老婆

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

國民黨轟漲價亂象：民進黨甩鍋手段掩蓋不了錯誤決策

邱顯智喊話花敬群「聽艱苦人心聲」　走出同溫層、到天龍房屋看看　

國家基地也能開箱？　立委化身Youtuber介紹台灣國家隊

柯文哲指蔡英文文青體演說：聽久像豬哥亮廣告詞「這也癢那也癢」

共軍運8反潛機、空警2000擾台　空軍清晨升空警戒驅離

北市防疫旅館空房數不到四成　蔡炳坤「有點緊張」：非政治考量

花敬群稱「人心是肉做難免失控」　邱顯智：批評都沒辦法怎麼討論

葉毓蘭轟李遠哲挺萊豬「背離民心」：諾貝爾光環黯淡

雲端最前線／國民黨吹青年參政號角！搶攻2022贏回民心

台美舉辦政治軍事對話　外交部：持續深化各層面合作

林依晨呆萌「眉上瀏海」回歸！　和師妹黃心娣不當情敵變閨蜜

口罩染料有毒？ 專家曝「2種情況」恐釋出致癌物　用酒精辨別自保

富邦首創簽育成洋將　La new熊有類似作法

國民黨轟漲價亂象：民進黨甩鍋手段掩蓋不了錯誤決策

人民幣2021年開門紅！兩日強升804點　專家料漲勢將放緩

邱顯智喊話花敬群「聽艱苦人心聲」　走出同溫層、到天龍房屋看看　

酒店變成命案現場！大直英迪格新推實境遊戲　必玩刺激槍戰揪兇手

10%人群可能是「超級傳播者」　陸專家：是新冠病毒特徵　

屏東市建置6熱點違規停車自動取締系統　警:用路人注意以免被罰

龍千玉歌曲罕曝喪女8年之痛　邊聽邊大哭：我有進步了

政治熱門新聞

王世堅：罷免王浩宇是「替天行道」

王世堅嗆政委羅秉成豬隊友：你大清帝國？

名嘴：「棄王保黃」利大於弊

柯文哲挑戰老實樹連倒2次　讚陳時中誠懇、自稱擁護中央...網笑翻

自稱前政府小編爆「被要求圖卡拉高情緒值」

岳父病逝後韓國瑜首發聲　韓粉落淚：我們都在等一個人

行政團隊有沒有「走鐘」？ 　柯文哲：問題出在蘇貞昌

北市府因應防疫　迪化年貨大街首度取消試吃

李遠哲：萊豬對健康影響不大

選民喊「希望你跟韓國瑜一樣優秀」　王浩宇：聽到快崩潰

吳釗燮兒子接黨職　出任民進黨駐美辦公室副主任

洪秀柱：蘇貞昌「改口」稱食安中央說了算　這9年是否曾修憲？

民眾黨10日選中央委員　15人搶9席

罵時力「蟑螂」　花敬群刪文道歉！

更多熱門

相關新聞

新冠病毒更強更容易抓！楊泮池打造誘餌抗體

新冠病毒更強更容易抓！楊泮池打造誘餌抗體

新冠肺炎疫情沒趨緩，英國又出現傳染力更強的變種病毒，中研院院士、台大醫學院內科教授楊泮池和團隊研究開發出誘餌抗體ACE2-Fc，能預防也可以治療，他形容這就像是如來佛的神掌一樣，「你更強，我更容易抓你」。

中研院：英國變種病毒恐將成為主流！

中研院：英國變種病毒恐將成為主流！

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

Tinder妹子都「財富自由」？網曝中肯真相

Tinder妹子都「財富自由」？網曝中肯真相

全球首例！中研院合成「雙原子碳分子」

全球首例！中研院合成「雙原子碳分子」

關鍵字：

蘇巧慧開箱國家基地社群中研院量子實驗室國家太空中心

讀者迴響

熱門新聞

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

53歲美魔女牙醫悔婚小29歲男友：他謊報年紀

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

李李仁凌晨PO文再道歉！

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

移工撿到iPhone！失主現身讓他對台灣人超失望

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

「億萬小開」邱鋒澤爆同居采子！

監視器驚見杏林醫院一幕！學生尖叫　教官沉默了

士林夜市遊客剩2成　商圈：水果攤貢獻最大

更多

最夯影音

更多
鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會
朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面