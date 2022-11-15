學者蒙志成解讀拜習會：習近平想重回2013年「新型大國關係」

▲習近平參加拜習會。（圖／路透社）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平14日晚間在印尼峇里島會晤，雙方都強調要管理歧見。成功大學政治學系副教授蒙志成表示，習近平針對中美關係的談話，有點想要回到2013年「新型大國關係」的味道，一者是藉此建立中美平起平坐、共管世界的局面，二者是想要填補俄羅斯留下的國際權力真空，不過，中國有這樣的期待，美國也不見得完全會接受。他評估，美國在安全、經濟等手段仍然不會信任中國。

▲拜登參加拜習會。（圖／路透社）

蒙志成在拜習會後接受《ETtoday東森新聞雲》訪問表示，拜習會在習近平展開第三任期、美國期中選舉落幕後舉行，今年的習近平已經不再是2013年初任國家主席的習近平，美國看待他的角度也不太一樣；另一方面，中方從拜登一上任就不看好他，因此才在2021年中美阿拉斯加會談開砲，沒想到這次拜登安穩的度過期中選舉這個挑戰。

蒙志成直言，在拜習會前就可以預見，中美兩國在台海議題、世界局勢上都仍會堅守原本的基調，因為「都沒有輸」，彼此都是屬於政權穩定、更上一層樓的狀態，因此一定會站穩原先的基調不變，倒是美國期中選舉結束後，全球股市大漲，顯示外界看好拜登的政權，而會談中觸及台海議題部分「蠻有針對性的」，直接挑明了「中國對台採取脅迫及日益具侵略性的行徑」等語，表露出其戰略清晰的立場：在一中原則之下，不管哪一方都只能用和平取得終局談判，誰動武就是破壞一中原則，美國就會採取行動。

蒙志成分析，針對中美關係，習近平今晚的談話有點回到2013年他初任國家主席時，與時任美國總統歐巴馬會談所提到的「新型大國關係」，其內涵為不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏，而習在過去近10年經歷歐巴馬、川普、拜登3任美國總統，中美之間經歷很多分歧、風風火火，但今天拜習第一次見面竟然是要「管控分歧」，有種習想要將美中關係「重啟牌局」的意味，回到10年前的那一刻：我們兩個平起平坐，構建新型大國關係。

蒙志成表示，2013年習近平提出「新型大國關係」的主張時，美國不太接受，主要是因為美國認為中國沒有什麼條件來跟自己談平起平坐，且經歷前面兩任總統都是一樣的看法，不過，現在拜登對習近平的看法不太一樣，因為習近平已經不是「新手」，而是突破內部政治鬥爭、展開第三任期，穩定定於一尊的習近平，此外，在俄羅斯進入宣布從烏克蘭的赫爾松撤軍後，似乎出現一個非常大的國際權力真空，中國也試圖迅速填補了這個部分，建立起兩個國家共管世界的局面。

此外，蒙志成直指，中國想要讓「新型大國關係」成型是基於兩個目標：第一，習近平雖然內政大權在握，但外界都不看好，例如10月23日中共20大才落幕，10月24日港股就大跌，代表全世界對於該局勢並不看好，因此習也急於建立一個「與美國平起平坐」的地位，至少可以拉抬他目前在外交上的頹勢，洗刷其負面形象，讓資金能夠穩定回流；第二，中國也有企圖心，想要填補俄羅斯空下來的國際強權之位。

至於拜習會順利落幕，是否代表中美兩國將就此和平的走下去？蒙志成表示，其實不然，美國兩黨其實都很清楚，中國崛起會對美國的民主價值體系造成重大危害，現在在交手的中國已經不是10年前的中國了，美國不想要重蹈覆轍，如果又繼續相信中國、餵養更多經濟掛鉤，可能會豢養出更大的巨獸，甚至反噬自己，因此，美國訴求和平只是為了不要發生戰爭、避免衝突，但是在所有手段上仍然不信任中國，例如其仍會在安全上圍堵中國，在經濟上市場脫鉤。