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桃竹竹苗區域治理平台四縣市　即起共享852萬冊圖書館藏

▲公共圖書館一證通服務今（14）日起開通。（圖／新竹市政府提供）

▲公共圖書館一證通服務今（14）日起開通。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

桃竹竹苗區域治理平台已順利推動亞洲矽谷、地方特色產業行銷、稅務AI服務、四縣自行車道串連等23項合作案，今年再透過本平台通過圖書館一證通、特色自行車樂悠遊等合作議題，讓桃竹竹苗地區民眾享有更便利、更幸福的生活。新竹市代理市長陳章賢表示，公共圖書館一證通服務今（14）日起開通，新竹市民可持借書證至苗栗縣20座圖書館借閱無阻、四縣市讀者共享約852萬冊館藏資源及超過84座服務據點！

陳章賢表示，桃竹竹苗區域治理平台已有許多成果，如竹市17公里自行車道與苗栗縣綠光海風自行車道，已於今年4月完成串連，更完備竹竹苗跨縣市區域型自行車道系統，一路從竹市景點接往苗栗，不必再繞道西濱道路，安全升級，市府更特別設置「竹苗交界標線」，廣受旅客、車友好評。

他指出，大新竹地區於109年起共同合作，實施公共圖書館一證通用及聯合通還服務，廣受民眾好評，今年2月擴大與桃園合作，即日起再擴至苗栗縣，桃竹竹苗公共圖書館一證通正式上路，串起四縣市知識生活圈，更增進市民借閱便利性。

新竹市副市長李世珍於今日記者會中表示，桃竹竹苗積極提升閱讀環境，新竹市現有7座公共圖書館、新竹縣有14座、桃園市有43座、苗栗縣20座，桃竹竹苗一證通上路後，四縣市將共享84座圖書館、852萬冊館藏資源，更增進桃竹竹苗大區域共好。

李世珍副市長指出，新竹市連續4年榮獲國家圖書館頒發「整體閱讀力表現績優城市」，蟬聯非六都縣市借閱冊數之冠，堪稱全國最愛閱讀的城市之一。除實體書，本市也提供「Hami Book電子書場域閱讀」，共建置12個據點，提供24小時免費閱覽書籍，另也設置3座微型圖書館，拓展閱讀服務多元面向。

她說，新竹市圖書館新總館啟動原址拆除重建，預計114年可完工，未來藏書量可達60萬冊；本月底，竹市首座以客家文化主題的關東分館也將完工、預計明年開放，設有客家主題藏書區，屆時也歡迎桃竹苗鄉親多加蒞臨使用。

苗栗縣長徐耀昌表示，城市要持續進步，閱讀是不可或缺的環節，桃竹竹苗圖書館一證通正式啟用後，將更帶動民眾閱讀風氣、分享資源，成功實踐「浩瀚書海、愛閱無礙」精神。

新竹縣長楊文科表示，盼四縣市未來持續合作、深化一證通服務，以向台北市的超商借書服務目標前進，讓市民透過閱讀拓展視野、豐富見識。

桃園市文化局長莊秀美表示，過去桃園市與新竹市曾攜手推動「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，建立雙城協作平台，將5G應用技術結合地方文化，並於「桃竹文化科技領航廊帶」整合垂直產業鏈，而「圖書館一證通」正式啟用，更是為「桃竹竹苗治理平台」再添一筆佳績，盼四縣市透過頻繁合作，共創大生活圈美好未來。

新竹市文化局代理局長李欣耀表示，實施桃竹竹苗公共圖書館一證通服務後，民眾可自行登入本市公共圖書館自動化系統個人書房，啟用「苗栗縣公共圖書館一證通服務」，即可跨縣市借閱書籍。

文化局表示，相關「桃竹苗公共圖書館一證通服務」資訊可上新竹市文化局網站（https://culture.hccg.gov.tw/）查詢，詳情請洽1999市民服務專線，或撥打03-5319756至新竹市文化局圖書資訊科洽詢。

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