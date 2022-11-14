黑幫屁孩街頭競逐！無辜男認識女網友第1天…慘遭追撞壓車下殞命

記者游宗樺、黃宥寧、莊智勝／台北報導

台北市中正區忠孝東路一段地下道今(14日)凌晨傳出飆車追撞死亡事故，警方調查，當時李男與江男(16歲)分開2車在路上競逐，李行經地下道時想超車，不慎追撞前方白色小客車導致翻覆，無辜遭受波及的駕駛王男(24歲)當場壓在車下慘死。

▲無辜的王男駕車行經地下道時，遭李男追撞奪命。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方調查，當時李男車上還有另名男性友人；而江男則開車載著另外3男1女，兩車凌晨4時許就在忠孝東路上競逐狂飆，當行經地下道時，開在前方的李男想超車，車頭一扭即撞上前方白色小客車，白車當場失控翻覆，駕駛王男無端遭到屁孩波及，慘被壓在車下，當即失去呼吸心跳身亡；而與王男同車的女伴則幸運受到輕傷。

起初警方以為是3車競逐釀禍，但死者王男車內的女伴指出，他們與另外兩車互不相識，是進入地下道時無端遭撞。據了解，死者王男與同車的女子為網友關係，2人僅認識一天，沒想到就出事。

李男身上帶有摺疊刀，在肇事後態度十分囂張，見到警方還推警嗆聲，無懼員警鳴槍警告，結果大腿慘被連開2槍，當場痛到躺地翻滾抽搐，氣焰全消、孬樣一覽無遺。在警方面前撒潑的李男中彈後送往醫院開刀，無生命危險，但是否涉及酒駕還有待進一步抽血檢測。

▲李男囂張嗆警、推警，結果當場被開槍，痛得孬躺在地。（圖／記者游宗樺翻攝）

而另名涉嫌競逐的江男雖無酒駕，但他年僅16歲，是無照駕駛，當時車內除他還有3男1女，案發當下見到前方的李男追撞肇事，嚇得緊急剎車，隨後逃離現場，警方事後調閱監視器循線傳喚5人到案；目前這幾荒謬的競逐車禍案，警方共逮捕7人(6男1女)，初步了解涉案人士有竹聯幫靜安會背景，後續將依傷害、交通事故重大危害、殺人未遂、妨害公務等罪嫌送辦。

▼江男當時駕車逃離現場，事後遭警方循線逮捕到案。（圖／記者游宗樺攝）