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師生今起免「周周快篩」　180萬人可領5劑免費快篩

記者黃翊婷／綜合報導

國內疫情穩定下降，今日（14日）起確診者隔離天數將縮短為「5+n」；校園部分，未打滿3劑疫苗的教職人員今日起也解除「周周快篩」規定，未來出入校園不必每周強制快篩。另外，國小學生、低收入戶與中低收入戶將可獲得每人5劑免費家用抗原快篩試劑，最快11月21日就可以開始配發。

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,口罩,防疫,停課。（圖／記者李毓康攝）

▲校園防疫措施鬆綁，未打滿3劑的教職人員、學生皆不用「周周快篩」。（資料照／記者李毓康攝）

指揮中心11月推出多項防疫鬆綁措施，包含撤銷量體溫、取消部分活動場所3劑令、確診者同住家人等接觸者改0+7、居家隔離走入歷史等等，而自今日（14日）起，確診者隔離天數也將縮短為「5+n」，確診者完成5天隔離後，就可以正常上班，但應避免進入無法保持社交距離的場所，也禁止聚餐、聚會或參加群聚活動。

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▲▼確診者5+N。（圖／指揮中心提供）

▲確診者隔離天數縮短為「5+n」。（圖／指揮中心提供，下同。）

另外，指揮中心也宣布，自14日起解除24類場域工作人員「周周快篩」的規定，其中也包含學校。未打滿3劑的學生先前已經解除周周快篩規定，而未打滿3劑的教職人員自14日起正式取消周周快篩，未來出入校園不必每周強制快篩。

▲▼取消3劑令再擴大。（圖／指揮中心提供）

▲「周周快篩」規定鬆綁。

而為了保障弱勢民眾與國小學生健康，指揮中心將擴大發放低收入戶、中低收入戶以及國小學生每人5劑免費家用抗原快篩試劑，預估約有180萬人受惠，預計11月21日前可全數配達各國小學校並開始配發，中低收入戶最遲能在11月底前領到。

▲▼指揮中心11/11公布中低收入戶及小學免費領取快篩試劑。（圖／指揮中心提供）

▲免費家用快篩試劑擴大發放。

指揮中心說明，國小學生發放免費家用抗原快篩試劑對象為111學年度在學的學生，家用快篩試劑將直接配送至學校，由學校發放給學生；低收入戶及中低收入戶的部分，則會依照各縣市政府提供的名冊計算數量，再寄送至各縣市政府社會局或公所，由相關單位協助發放。

指揮中心表示，此次發放的家用快篩試劑，為額外提供的免費領取份數，不會影響實名制的購買資格，也就是說，曾經購買過實名制快篩試劑的學生、低收入戶及中低收入戶，仍可再免費領取此次的家用快篩試劑。

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