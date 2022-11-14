一家4口疑活活餓死！　聞惡臭破門驚見「全成乾屍」剩皮包骨

▲ 印尼西雅加達一家4口疑活活餓死。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼發生一起悲劇，西雅加達一家人鮮少與鄰居互動，最後一次出現是在今年9月，直到近日有人聞到屋子散發惡臭，警方破門才發現他們一家4口陳屍各個房間，疑似活活餓死，且遺體早已成為乾屍。

綜合當地《雅加達椰子》、《印尼之聲》報導，這起事件發生於西雅加達卡利德雷斯（Kalideres），71歲男子魯迪安托．古拿溫（Rudyanto Gunawan）及68歲妻子瑪格麗塔（K. Margaretha Gunawan）、42歲兒子迪安（Dian）、68歲親戚布迪安托（Budyanto Gunawan）10日被發現陳屍家中，分別倒在客廳和二間臥室。

鄰居向警方透露，古拿溫一家人通常不和他人來往，最後一次看見他們是在9月，直到10日當地官員注意到這間屋子傳出惡臭，報警後才發現他們早已死亡。

西雅加達警方發言人陶菲克（Taufik）說明，死者被發現時「只剩下皮包骨，已經變成乾屍」，死因目前尚未確定，但驗屍結果顯示身體沒有受到創傷的跡象。

儘管4人死亡時間點可能不同，但據腐爛狀況判斷至少已經過3周，他們的消化系統內缺乏食物，乾燥且腐爛的屍體似乎也表明死前已經挨餓及脫水很長一段時間，疑似被活活餓死。

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