迪士尼+漫威推中文聖誕繪本！冰雪奇緣、蜘蛛人「全新獨立故事」

▲尖端出版旗下童書品牌小光點，推出迪士尼與漫威中文版聖誕繪本，全系列共11本。（圖／尖端出版提供）

記者林育綾／台北報導

身邊有小孩喜愛冰雪奇緣、迪士尼公主、蜘蛛人必收！尖端出版旗下童書品牌小光點，推出迪士尼與漫威中文版聖誕繪本，全系列共11本；由迪士尼官方嚴選的作繪者團隊，創造全新獨立聖誕故事，適合親子共讀。

迪士尼將於明年（2023）慶祝100周年，此繪本系列是由迪士尼官方嚴選的作者及繪者團隊，全新創造的獨立聖誕故事，以色彩繽紛的圖像，搭配淺顯易懂的文字，讓小朋友能輕鬆閱讀。

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▲聖誕繪本系列是由迪士尼官方嚴選的作者及繪者團隊，全新創造的獨立聖誕故事。（圖／尖端出版提供）

繪本包括最受歡迎的冰雪奇緣、美女與野獸、愛麗絲夢遊仙境、小美人魚、仙履奇緣、睡美人、迪士尼反派、迪士尼公主、超級英雄蜘蛛人等。故事內容涵蓋生活經驗、人際關係、了解聖誕節慶文化等的主題，培養孩子品格力，同時也激發想像力。

出版社提到，以超級英雄蜘蛛人為主角的漫威《蜘蛛人與他的神奇朋友們》同名繪本系列，一直深受家長和小朋友喜愛，這次新作《蜘蛛人與他的神奇朋友們：蜘蛛小隊過聖誕！》於今年聖誕節前夕推出，貼近生活的故事內容，能引導孩子從中學習合作與互助，很適合作為孩子的第一套品格養成繪本。

▲《蜘蛛人與他的神奇朋友們：蜘蛛小隊過聖誕！》首刷還送貼紙1張。（圖／尖端出版提供）



聖誕繪本系列共11本，其中10本為迪士尼系列，1本為漫威蜘蛛人，而迪士尼繪本首刷都附贈特製的DIY聖誕吊飾，有聖誕節相關的4種形狀搭配繪本角色，讓家長跟孩子在共讀之餘，還能一起動手裝飾家中，增加幸福的親子回憶；而蜘蛛人繪本則贈送首刷貼紙1張，即日起開賣。

▲迪士尼繪本首刷都附贈特製的DIY聖誕吊飾。（圖／尖端出版提供）