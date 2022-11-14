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二戰軍機「空中相撞」斷兩截　墜地爆炸畫面曝光！2機6人全罹難

記者吳美依／綜合報導

美國德州達拉斯12日下午發生空難，2架二戰軍機在航空展「飛越達拉斯」（Wings Over Dallas）進行飛行表演，卻突然離奇相撞、在空中解體，並於幾秒內墜地爆炸，導致機上6人全數死亡，意外過程也被附近民眾與航空迷拍攝下來。

根據目擊影片，本案發生在達拉斯行政機場，貝爾P-63國王眼鏡蛇（Bell P-63 Kingcobra）高速撞上波音B-17飛行堡壘（Boeing B-17 Flying Fortress）尾端，導致後者直接斷成兩截，接著2機迅速墜落。

原訂12、13日舉辦的「飛越達拉斯」緊急取消，逾40個消防單位出動救援，儘管地面上沒有人傷亡，但飛機殘骸散落在機場、67號高速公路和附近購物中心，怵目驚心。而達拉斯郡法醫辦公室13日最新證實，6人全部死亡。

▲▼美國德州空中表演2架軍機相撞。（圖／翻攝推特）

▲2架二戰軍機在空中相撞。（圖／翻攝推特）

美國國家運輸安全委員會（NTSB）官員格雷厄姆（Michael Graham）表示，調查小組已著手確認塔台錄音，並且偵訊機場及航空展工作人員。他指出，2架飛機都沒有黑盒子，因此非常需要目擊者提供影音線索，「確認這起事故是怎麼發生的，並且希望最終能提出一些安全建議，避免未來再次發生。」初步報告預計4-6周後公布，但全面調查結果恐需耗時12-18個月才能釋出。

航空展主辦單位是空軍紀念協會（CAF），這是一個旨在保存及展示舊式戰機的非營利組織。主席科茨（Hank Coates）12日指出，B-17通常有4、5位機組人員，P-63則是單人駕駛戰鬥型飛機，表演者都是志願上場，許多人還是現任或退役的航空公司機長，或者退役空軍飛行員。

科茨認為，事故原因與飛機無關，「我可以告訴你們，這些飛機都是很棒的飛機，它們很安全也保養得很好，飛行員也訓練有素。對我來說很難談論這件事，因為我認識所有人，他們是我的家人，也是很好的朋友。」

 

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