「蹭魔獸」風波又被提　陳時中南投助選自嘲：我來蹭蔡培慧熱度

記者高堂堯／南投報導

台北市長候選人陳時中今天赴南投縣，為蔡培慧等多位民進黨籍公職候選人助選、進行車隊掃街拜票，提及日前稱「魔獸蹭他熱度」遭外界酸爆的風波，他再度強調「就當作一個冷笑話吧！」不過隨後被問及為何專程到南投助選，他自我解嘲道：「我也來蹭蹭蔡培慧和其他候選人的熱度啊！」展現四兩撥千斤的幽默感。

▲台北市長候選人陳時中（中）赴南投為蔡培慧（左）等民進黨公職候選人助選。（圖／蔡培慧競選總部提供）

本次競選號次12的陳時中15日在直播中表示，大學時期開始看NBA，而NBA巨星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）日前抵台打職籃，選擇背號12號，「所以可能他是想蹭我的熱度！」未料此語一出被球迷和網友酸爆，直批是桃園市長候選人鄭運鵬「從小看魔獸打球」說法的翻版。

▲台北市長候選人陳時中（中）自嘲是來蹭蔡培慧的熱度。（圖／蔡培慧競選總部提供）

陳時中16日下午受訪時也對此道歉，表示他講了不太合適的冷笑話；今天於蔡培慧競選總部接受聯訪，有媒體再度問及被酸「蹭魔獸」的感想，他也重複說道：「如果我蹭錯人的話，就當作一個冷笑話吧！」

陳時中也一一幫多位現場候選人和民眾在帽子、其《溫暖的魄力》傳記書等物品簽名，並合照留念，展現親和力和人氣；有媒體問及「台北選情這麼緊張，怎麼會想到南投來幫蔡培慧助選？」陳時中笑稱：「大家都老朋友啦！我也來蹭蹭蔡培慧的熱度！」引起現場一陣笑聲，也化解尷尬氣氛。