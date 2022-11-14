　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大膽人妻帶隔壁老王回家　聚餐時鄰居小孩1句話讓姦情曝光

▲▼出軌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻趁老公不在帶小王回家。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

一名從事翻譯工作的人妻平時長時間在家辦公，沒想到她竟趁著老公出外上班時，多次讓「隔壁老王」進家門，他們的姦情也在一次聚餐時，意外被鄰居的小孩揭開，最後只好離婚收場。

根據日本媒體《ananweb》報導，29歲的女子柚香（化名）4年前和老公結婚搬到新家，沒多久就在附近的居酒屋吃飯時，與住在同區的西城一家人結識，因為年齡相近，4人非常聊得來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柚香平時在家進行翻譯工作，西城丈夫也是在家辦公，因此常在空閒時來拜訪柚香，長時間的獨處下，2人開始發展出婚外情，一開始還會謹慎防範鄰居眼光，後來則越來越大膽。

有次柚香與西城丈夫在家約會時，在上班的老公突然回家，但因為只是趕回來拿東西，馬上又離開，因此沒機會發覺西城丈夫躲在家裡某處。

直到一次兩對夫妻約到居酒屋聚餐，恰巧碰上住在同棟公寓的一家人，他家的小男孩一看到西城丈夫，就說他認得，「這個人很常來她（柚香）家」，意外讓2人姦情曝光。

柚香家就此和西城家斷了聯繫，他們的婚外情不久後也在左鄰右舍間傳開，讓柚香也無法繼續待在那，最後和老公離婚，回到老家生活。

►鱘龍紅藻精下殺6.3折！充滿活力＋行動力

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
13頁祕帳鐵證曝光　高虹安涉A助理費案情升高
免再關7天！今起確診改5+n、取消24職類三劑令　防疫新制一
快訊／清晨15.7℃！今變天降5度　大雨特報縣市曝
伊斯坦堡爆炸6死81傷　土耳其總統：疑恐攻1女涉案

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大膽人妻帶隔壁老王回家　聚餐時鄰居小孩1句話讓姦情曝光

快訊／清晨15.7℃！今變天降5度　大雨特報縣市曝

他見客運高雄到桃園比台北貴「地理沒學好？」　行家揭原因

人妻蹲好市多廁所　上一半女兒爬出！釣到苦主：褲子沒穿被開門

免再關7天！今起確診改5＋n、取消24職類三劑令　防疫新制一次看

師生今起免「周周快篩」　180萬人可領5劑免費快篩

今晨規模3.7地震　最大震度2級

男女沒純友誼？Toyz遭篠崎泫「邏輯反殺」愣住3秒喊關台

柯文哲戰薛瑞元「1句話惹惱婦產科」！台大仁醫嘆：大老心態改一改

大型翻車現場！跑山男問「北宜現在有鴿子嗎」　釣出所長本人回應

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

許瑋甯邱澤保養都靠「兩人運動」　陶晶瑩「前輩」傳授治台客法術

羽球卡住...男想丟鞋擊落　下秒光腳坐地損友笑翻！

郭靜最後一次競技啦啦隊！　15年首個大型個唱寵粉合唱《心牆》

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

貓咪躲紙箱迷你小洞後　聽聲開關門臉寫「勿擾」

大膽人妻帶隔壁老王回家　聚餐時鄰居小孩1句話讓姦情曝光

快訊／清晨15.7℃！今變天降5度　大雨特報縣市曝

他見客運高雄到桃園比台北貴「地理沒學好？」　行家揭原因

人妻蹲好市多廁所　上一半女兒爬出！釣到苦主：褲子沒穿被開門

免再關7天！今起確診改5＋n、取消24職類三劑令　防疫新制一次看

師生今起免「周周快篩」　180萬人可領5劑免費快篩

今晨規模3.7地震　最大震度2級

男女沒純友誼？Toyz遭篠崎泫「邏輯反殺」愣住3秒喊關台

柯文哲戰薛瑞元「1句話惹惱婦產科」！台大仁醫嘆：大老心態改一改

大型翻車現場！跑山男問「北宜現在有鴿子嗎」　釣出所長本人回應

汶萊皇家航空明年元月復飛台北　公司連三年獲頒世界最佳機組人員獎

郭台銘：選誰看「新竹市民的大智慧」　網友破解話中玄機竟是指他

助減肥還能放鬆情緒！營養師曝喝茶6大好處　加碼冷泡茶秘訣

13頁祕帳鐵證曝光　高虹安涉A助理費案情升高

明年Q1貨櫃船公司真的會轉為虧損嗎？看各國船公司怎麼說

唐綺陽運勢／金牛「感情越吵越好」天秤迷糊有助桃花！魔羯出現轉機

艾米尼之死示威後　伊朗當局公布首件死刑判決

大膽人妻帶隔壁老王回家　聚餐時鄰居小孩1句話讓姦情曝光

快訊／清晨15.7℃！今變天降5度　大雨特報縣市曝

防疫險「5+n」理賠QA！　密切接觸者2年內「有條件」仍可賠

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

野人火鍋店員結錯帳　凌晨call客

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

新北「警用法拉利」帥爆！路人狂拍

野人火鍋凌晨call客？KID經紀人回應

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

館長直播宣布「要選總統」！最大政見曝光

性侵女直播主　Gino喊合意性交「突刪2澄清影片」

「正妹女友口愛1年」卻怪怪的！他半夜見1幕心涼了

男問「北宜有鴿子嗎」釣出所長回應

專家揭比特幣「7大謊言與迷思」

柯文哲1句話惹惱婦產科！台大仁醫怒了

4歲女童染肺炎鏈球菌　細菌衝出腦殼「頭長角」不治

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

女兒狂買網購　父親崩潰一刀殺了她

5+n上路！戶外口罩鬆綁1條件達標

郭董喊「全捐」　改變台大癌醫命運

卵巢癌「5種人最容易得」！醫嘆：發現都已三四期　原因曝

美妝YTR老公涉洗錢案！驚人身分曝光

野人火鍋店員結錯帳　凌晨call客

新娘忙炸！丁寧婚禮大爆桌「170桌」　附近4家餐廳全包

台中「疊疊樂」工地引發朝聖　營建老董親曝建造內幕

入夜冷空氣抵台！溫度狂跌10°C

A-Lin捷運「遇色狼侵犯」激動落淚

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

林玉書退賽　郭泓志突爆哭道歉

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

新北「警用法拉利」帥爆！路人狂拍

野人火鍋凌晨call客？KID經紀人回應

更多

最夯影音

更多
百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲

百人跨區力挺「最美里長」　24歲陳紫渝笑容電暈粉絲
(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

(G)I-DLE暴雨表演「舒華當眾慘摔」　單薄服裝淋冰雹+閃電..粉絲氣瘋

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

羅志祥妹朱碧石登台買冬瓜　嗆台下：我都比你們漂亮XD

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

小S認「徐老師」曾讓她很痛苦　大S下車後她大爆哭：無法面對

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

楊祐寧掀衣套頭愛妻「難怪睡沙發」　娶她只因「年輕貌美」感人誓詞又歪樓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面