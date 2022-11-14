大膽人妻帶隔壁老王回家　聚餐時鄰居小孩1句話讓姦情曝光

▲人妻趁老公不在帶小王回家。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

一名從事翻譯工作的人妻平時長時間在家辦公，沒想到她竟趁著老公出外上班時，多次讓「隔壁老王」進家門，他們的姦情也在一次聚餐時，意外被鄰居的小孩揭開，最後只好離婚收場。

根據日本媒體《ananweb》報導，29歲的女子柚香（化名）4年前和老公結婚搬到新家，沒多久就在附近的居酒屋吃飯時，與住在同區的西城一家人結識，因為年齡相近，4人非常聊得來。

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柚香平時在家進行翻譯工作，西城丈夫也是在家辦公，因此常在空閒時來拜訪柚香，長時間的獨處下，2人開始發展出婚外情，一開始還會謹慎防範鄰居眼光，後來則越來越大膽。

有次柚香與西城丈夫在家約會時，在上班的老公突然回家，但因為只是趕回來拿東西，馬上又離開，因此沒機會發覺西城丈夫躲在家裡某處。

直到一次兩對夫妻約到居酒屋聚餐，恰巧碰上住在同棟公寓的一家人，他家的小男孩一看到西城丈夫，就說他認得，「這個人很常來她（柚香）家」，意外讓2人姦情曝光。

柚香家就此和西城家斷了聯繫，他們的婚外情不久後也在左鄰右舍間傳開，讓柚香也無法繼續待在那，最後和老公離婚，回到老家生活。