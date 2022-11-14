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大陸 大陸焦點 特派現場

火車頭跑法！50多歲男叼菸跑42km完賽　「全馬煙鬼」歷年成績曝光

▲▼50多歲男叼菸跑42km完賽　「全馬菸神」歷年成績曝光。（圖／翻攝搜狐）

▲50多歲的陳姓男子叼菸跑完賽42km馬拉松。（圖／翻攝搜狐）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸一名50多歲陳姓男子時常報名參加各地的馬拉松比賽，近日他邊跑邊抽菸的畫面曝光，一方面引起網友反感，一方面卻因完賽成績而讓網友震驚，「我都喘到快不行了，阿伯還抽菸」。

綜合陸媒報導，陳姓男子6日參加建德新安江馬拉松，全程維持點菸、抽菸、叼菸的動作，以平均4分56秒的配速完成42公里賽事，全組淨時成績574名。此外，陳男過去也因邊跑邊抽菸而爆紅，歷年成績為2018年3小時36分，2019年3小時32分，今年3小時28分，等於每年都在變快。

網友看完紛紛留言，「這也太猛了」、「這成績嚇到我，能邊抽邊跑又不喘真的神了」、「一支萬寶路，走出萬里路」、「不想聞煙味，就得跑贏我喔」、「全馬煙鬼，還越跑越快」、「後生仔，我讓你半邊肺都贏你」、「王者的傲慢」、「原來真的煙抽了才不會喘」、「當兵時營上鑑測跑最快的也是個老菸槍，神奇」、「那些勸我戒菸的都走了」。

▲▼50多歲男叼菸跑42km完賽　「全馬菸神」歷年成績曝光。（圖／翻攝搜狐）

▲▼陳男完賽的速度讓網友震驚。（圖／翻攝搜狐）

▲▼50多歲男叼菸跑42km完賽　「全馬菸神」歷年成績曝光。（圖／翻攝搜狐）

也有人說，「影響別人不可取」、「跑後面的一定很幹」、「影響別人不可取」、「厲害，補給跟一般人不同」、「要立規則禁止比赛吸煙的」、「吸二手菸的比較傷」、「就找個吸菸區嘛，抽完了再跑也不遲啊」。

據了解，陳男過去參與非常多知名馬拉松賽事，包括廈門馬拉松、麗水超級馬拉松和拉薩半馬等，但最令人注目的就是他一定會邊跑邊抽菸。

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