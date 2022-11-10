檢察總長邢泰釗赴花嘉勉查賄績效　鎖定重點對象、地區強力查察

▲檢察總長邢泰釗到花蓮縣新城警分局嘉勉查賄績效 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

花蓮縣警局新城分局查察賄選績效卓著，最高檢察署檢總長邢泰釗(9)日到該分局嘉勉，並致贈30萬元業務費給花蓮地檢署，勉勵檢察、警察機關，查察工作不預設立場，不分身分與地位，依據證據嚴正執法，使全民能在公平選舉環境中，真正選賢與能。

最高檢察署指出，花蓮縣各鄉鎮檢警聯手打擊不法賄選，於鳳林鎮、秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉、新城鄉、玉里鎮、光復鄉均有斬獲，查獲多起現金、禮品、提供勞務等賄選案件，共搜索 72 處所，傳喚到案 147 人，羈押 7 人，交保 4 人，並扣押賄款新台幣62 萬餘元，其中以花蓮縣警察局新城分局查察成效最佳。

▲檢察總長到花蓮地檢署嘉勉花蓮地檢署查賄績效有功人員。

邢檢察總長於今(9)日親赴花蓮縣警察局新城分局，慰勞司法警察查賄之辛勞並致贈水果，由花蓮縣警察局戴崇贒局長及新城分局林育旺分局長代表受贈。

總長致詞時強調，查賄不是為了績效，是要給有能力、有熱情的政治人物乾淨的選舉環境， 當選後才能認真推動政見，讓下一代有更好的生活環境。投票日僅剩 17 天，期勉辦案團隊全面檢視蒐集的情資，破除在地情面，鎖定重點對象、地區強力查察。

他讚許花蓮縣司法警察與地檢署積極配合查辦各項不法，遏止賄選及不法犯罪情事發生，達成「公平選舉、杜絕不法」的核心目標。其中花蓮地檢署黃蘭雅檢察官、江昂軒檢察官查賄著有成效，為慰勉檢察官辛勞，最高檢察署特別補助花蓮地檢署選舉查察業務費 30 萬元，由花蓮地檢署蔡宗熙檢察長、林俊廷主任檢察官、黃蘭雅檢察官、江昂軒檢察官代表接受。