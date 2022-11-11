實地跟拍原住民狩獵難度高　林丞恩奪大專原住民影音競賽首獎

▲大專校院學生原住民族主題影音競賽今天頒獎，義守大學林丞恩奪下紀錄片類首獎。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

狩獵是原住民文化重要一環，義守大學傳播與設計原住民專班林丞恩，實地實景長期跟拍並忠實記錄賽德克族青年Wasaw日常，傳達原住民族獵人要具備豐富的狩獵知識與技能之外，還要了解與遵守Gaya文化，祖先（靈）才可能給予運氣而得到獵物，因為拍攝難度高，今（11日）獲頒第9屆「MATA獎－大專校院學生原住民族主題影音競賽」紀錄片類首獎。

為深化大專學生對原住民族歷史文化的了解、尊重與認同，教育部連續9年舉辦「MATA獎」，迄今累積127件優秀作品，本屆以「看見傳承Sa’icelen」為主題，徵件項目分為「非紀錄片類」、「紀錄片類」及「動畫類」三大類，總獎金達48萬5千元，共徵集80位同學、20件作品參賽角逐。

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▲大專校院學生原住民族主題影音競賽今天頒獎，總獎金達48萬5千元。（圖／教育部提供）

教育部長潘文忠在頒獎時表示，今年件數雖非往年之最，但品質卻相當優秀，競爭很激烈，特別感謝所有參賽學生，面對疫情衝擊考驗，仍持續創作的熱情與努力，展現亮眼的成果，讓大家看見傳承原民文化的具體行動，不分族群都有責任。

在「紀錄片類」部分，林丞恩以《Malu ume麻嚕屋媒》拿下首獎，而「Malu ume」是賽德克語，意思是「運氣、命運」，林丞恩表示，本紀錄片之所以要命名為「Malu ume」，主要是因為本片所拍攝的獵人在獵捕動物時，其收穫是得來不易的，必須具備豐富的狩獵知識、了解與遵守Gaya文化，祖先（靈）才有可能給你這個運氣得到獵物，就如同獵人Wasaw所說「我不管去哪裡，都不會忘了這個打獵的傳統。」

評審也表示，《Malu ume麻嚕屋媒》忠實紀錄德鹿谷村部落青年獵人Wasaw日常，而且是實地實景長期跟拍真人真事，讓大家瞭解Gaya文化的意涵，不僅在獵場時要先確認同行族人安全、以酒告知與感謝祖靈，還包括平時對長輩的問候與關心，而該片直擊狩獵現場，拍攝難度頗高，表現傑出，得獎是實至名歸。

▲▼大專校院學生原住民族主題影音競賽今頒獎，林丞恩以記錄青年獵人Wasaw日常奪下紀錄片類首獎。（圖／教育部提供）

評審團指出，今年獲獎的12部作品，可以發現創作者勇於嘗試多元表現形式，深具實驗精神，內容從狩獵文化的存續、都市原住民自我認同的追尋、部落獨居年長者照護問題的省思、多元性別議題，到亞泥新城礦產土地議題、原住民族神話傳說信仰與禁忌等多重面向，並結合部落田野調查、文獻探討以及歷史脈絡的梳理，藉由影音創作傳達出大專學生對於族群議題的掌握與關注，評審團欣見參賽者以族群生命觀點出發，探索傳統價值的文化底蘊，且能運用動畫美學與技術，發揮創意，大膽的顛覆想像。