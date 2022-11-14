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比特幣7大謊言與迷思！專家揭：唯一的用途就是炒作和洗錢

▲▼比特幣,筆電,虛擬貨幣,加密貨幣,挖礦。（圖／免費圖庫pexels）

▲專家揭開比特幣的迷思。（示意圖／免費圖庫pexels）

文／曲建仲（曲博）

摘自／先覺出版《加密貨幣的真相

關於比特幣的七大典型「謊言」與「迷思」

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一、比特幣不同於其他加密貨幣嗎？

比特幣帳本（區塊鏈）去中心化，分散儲存在一萬多個礦工的電腦裡，而類似原理的加密貨幣還有很多，例如：狗狗幣、乙太幣(1.0)，當然，還有更多加密貨幣根本是中心化的。

但是不論去不去中心化，前面介紹過比特幣的原理，本質上和其他加密貨幣一樣，就是個「買空、賣空，上線拉下線的龐氏騙局」，還是經由諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認可的龐氏騙局。什麼叫「唯一鎖定全球貨幣階層」的加密貨幣？用這種虛無縹緲的理由，就能證明比特幣很有價值？

二、比特幣到底有沒有底層價值？

台積電的股票背後代表台積電的股東，比特幣的背後代表什麼？前面介紹過比特幣的原理，大家就明白比特幣的背後什麼也沒有。因此，這些專業人士就扯出「共識的形成背後有重要的底層價值」，想出一些虛無縹緲的理由：什麼抵抗審查、總量固定、政府關不掉，甚至說是一種更加公平的貨幣政策。

大家想想，手上持有大量比特幣的上線，可以任意拉高價格炒作，再倒給下線割韭菜，還無法可管，完全匿名抓不到，哪裡來的「更加公平」？顯然這不是對我們更加公平的貨幣政策，而是對「手上持有低成本加密貨幣的上線」更加公平的貨幣政策吧！

三、區塊鏈到底是不是創新技術？

簡單的說，比特幣的區塊就是「存摺」，區塊鏈就是「存摺鏈」，也就是很多本存摺。因此，區塊鏈只是一種記錄資料的資料結構，就好像我們的銀行存摺一樣。差別在於，銀行存摺是儲存在「銀行」的電腦裡（中心化），而比特幣帳本是被複製一萬多份，並且分散儲存在一萬多個彼此互相不認識的「礦工」電腦裡（去中心化）。

為了確保資料無法竄改，採礦的耗電量還是傳統金融的一萬倍。浪費人類這麼多珍貴的電力，從技術的角度來看，不但算不上創新科技，甚至是加劇溫室效應，禍害人類的科技。還說什麼「成功讓網路傳遞價值」，應該是「成功讓人類浪費能源」，讓北極熊沒有家、活不下去吧！

麻省理工大學斯隆管理學院的詹斯勒(Gary Gensler)是現任美國證券交易委員會主席，他認為區塊鏈技術為支付和普惠金融帶來了新思路。他的說法再次證明，連美國一流大學商學院畢業的高材生，都不懂區塊鏈這種唬人的專有名詞！這也再次證明了我多年來在商學院開授科技課程的重要性。

其實普惠金融根本不需要什麼區塊鏈，用一台伺服器就可以做到，不但省電又環保。Gary，如果你不會，我可以教你。

▲▼比特幣是世界上交易量最大的加密貨幣，代表了加密貨幣市場的一大塊。（圖／取自免費圖庫CC0）

▲比特幣是世界上交易量最大的加密貨幣，卻有專家認為它唯一用途是炒作和洗錢。（示意圖／取自免費圖庫CC0）

四、比特幣到底是不是拿來洗錢？

比特幣唯一的用途就是炒作和洗錢。媒體報導，近期美國特工追回2016年Bitfinex遭駭的36億美元比特幣，不是因為「所有交易都會記錄於區塊鏈公開帳本上」，而是因為「駭客把私有金鑰儲存在雲端硬碟裡」，而特工破解了他的雲端硬碟密碼。

這個駭客被抓和「偉大」又「公開」的區塊鏈沒有關係，是他自己太笨了而已！比特幣帳本（區塊鏈）上的紀錄都是匿名的，抓到駭客和「區塊鏈」有什麼關係？

五、薩爾瓦多的比特幣實驗會不會失敗？

我觀察到一個非常有趣的現象：在網路上發言，認為比特幣取代法幣「可以」解決通貨膨脹問題的，大部分都「不是」經濟學家；而認為比特幣取代法幣「無法」解決通貨膨脹問題的，大部分都「是」經濟學家，我稱之為加密貨幣的「反智現象」。

關於薩爾瓦多的比特幣實驗會不會失敗這個經濟問題，要相信「外行人」或「內行人」？大家不妨自己思考評估。我比較好奇的是，這些「經濟學的外行人」拚命發文吹捧比特幣作為法幣好棒棒的目的到底是什麼？這個有趣的問題就留給大家思考了！

我個人認為，薩爾瓦多的比特幣實驗有可能會成功，但絕對不是因為「共識的形成背後有重要的底層價值」，而是因為人民以為比特幣去中心化、不可竄改、可以信任，而不知道他們使用的比特幣其實是「中心化」的閃電網路，根本不是他們以為的東西。

▲▼比特幣,筆電,虛擬貨幣,加密貨幣,挖礦。（圖／免費圖庫pexels）

▲買加密貨幣很容易，要換回現金卻很難。（示意圖／免費圖庫pexels）

六、比特幣到底有沒有促進普惠金融？

薩爾瓦多自從比特幣法上路滿月後，擁有加密貨幣錢包的民眾，已經超越擁有傳統銀行帳戶的人數，使用官方電子錢包Chivo支援比特幣「閃電網路」支付的使用率也迎來爆發式成長，2021年11月單月交易總額達3,500萬美元。

這是很合理的結果，因為人民搞不懂什麼是「閃電網路」，什麼是「內帳」和「外帳」的差異。這代表著一件事：政府用專有名詞唬弄老百姓，或許真的可以解決通貨膨脹的問題。

七、比特幣到底能不能作為日常使用？

薩爾瓦多與中非共和國是採用雙法幣制，薩爾瓦多是使用美元與比特幣，中非共和國是使用中非法郎與比特幣，最大的好處是可以避開比特幣價格不穩定的問題，收款後商家可以自行選擇是否要換回美元或中非法郎。

問題是，大家都知道買加密貨幣很容易，要換回現金卻很難，更不用說當比特幣大跌的時候，這些加密貨幣交易所自身難保，紛紛倒閉，讓大家求償無門，這種狀況才剛發生，還歷歷在目。

▲▼本文摘自先覺出版《加密貨幣的真相：揭穿區塊鏈無本金融的國王新衣》。（圖／先覺出版）

★本文摘自先覺出版《加密貨幣的真相：揭穿區塊鏈無本金融的國王新衣》，作者曲建仲（曲博），現任政治大學科技管理與智慧財產研究所、輔仁大學科技管理研究所、東吳大學企業管理研究所兼任助理教授。致力將艱深困難的科技知識簡化成一般商務人士能夠理解的內容，相信這在未來科技領導產業創新的時代，是所有人的必修課程。「全球第一本詳細說明原理，破解加密貨幣騙局的專書，用淺顯易懂的說明，帶你掌握科技背後的原理，戳破唬人的『偽金融創新』。」

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