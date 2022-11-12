　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加密貨幣平台FTX破產　傳至少10億美元資金消失

▲▼FTX。（圖／路透）

▲根據知情人士說法，已經聲請破產的加密貨幣平台FTX，至少有10億美元的客戶資金憑空消失。（圖／路透）

文／中央社

路透社引述2名知情人士說法報導，已經聲請破產的加密貨幣平台FTX，至少有10億美元的客戶資金憑空消失。

知情人士表示，FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）暗自把FTX的100億美元客戶資金轉移到自己的交易公司「阿拉美達研究」（Alameda Research），而其中有一大部分就此消失。

其中一名消息人士稱，消失的金額大約有17億美元。另一人則說，這個缺口大約介於10億至20億美元。

儘管FTX將客戶資金轉移到阿拉美達研究，已為外界所知，但這是第一次被揭露當中有資金消失。

根據這2名消息人士的說法，班克曼-佛里特6日將FTX的資金紀錄分享給公司其他高層主管時，曝光了這個資金缺口。他們表示，這些紀錄提供了FTX最新資金情況。

這兩人直到本週都擔任FTX的高階職位。他們表示自己聽取了高層主管對公司財務所做的簡報。

世界最大的加密資產交易所幣安（Binance）本週稍早同意併購FTX後又取消，FTX便在11日聲請破產。

班克曼-佛里特在傳給路透社的簡訊中說，對於據稱被轉移的100億美元資金，他「不同意相關描述」。

他表示：「我們沒有祕密轉帳。我們的內部標籤搞混了，然後資料被誤讀。」此外他沒有提供進一步說明。至於資金消失的問題，他則只用3個問號回應。

FTX和阿拉美達研究皆尚未回覆置評請求。

班克曼-佛里特11日在推特（Twitter）發文說，他正在「拼湊」FTX究竟發生了什麼事，「對於事情發展成本週稍早那種情況，我感到很驚訝。我很快會發表更完整的貼文，再詳細一一解釋」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►讓你一秒變女神！好萊塢燈泡美妝鏡特價999元

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
28名YouTuber「返鄉投票」影片下架！鄉民傻眼：館長是
遠古級按摩椅賣5000元！賣家備註「功能正常」被酸爆：建議送
羅志祥開唱遇紅衣女「鬧場」　突衝上台失控喊：臭不要臉
二十大後首場大選！蔡英文：讓國際肯定台灣堅持民主決心
下體狂流「魚腥臭黃膿」還有蟲在游！　3種陰道炎一次看
斥對手仇恨動員撕裂社會　陳時中：給我一個機會一屆補8年
蘇貞昌備詢反提「立委媽媽」　她傻眼：跩什麼？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加密貨幣平台FTX破產　傳至少10億美元資金消失

埃及公車墜入運河「19人死亡」　方向盤故障引發車禍

美國肯塔基州選市長同票　拋硬幣決定當選人

印度驚現獨眼羊寶寶！兩顆眼珠擠前額眼窩　背後原因曝

死後藏蜜穴聞屁香！美尻妹戴「男友骨灰肛塞」被抓：他最愛的地方

媽媽帶9歲女兒「縫雙眼皮」忍痛也要變漂亮！　背後故事超心酸

狂徒連2晚破門行竊！脫上衣猛撬女屋主房門　她嚇瘋躲陽台求救

日韓高峰會時隔3年首登場！　岸田文雄13日柬埔寨會尹錫悅

澳洲正妹遭性侵亡！男嫌拋下妻小逃出境　警方懸賞2100萬抓人

俄軍撤出赫爾松！衛星照曝大橋、水壩被毀　數十萬人面臨洪水危機

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

越南獨特水上咖啡杯 高速旋轉「桶船」暈到吐

鬼鬼吻夏于喬菊花：老公都親不到！　看AV揣摩「肉體跟大家Say Hello」

住美Airbnb客廳門自動打開　鍾明軒嚇壞尖叫：不要鬧欸

萌妹賣力跳舞應援中信　小翔被無視抱胸森氣氣

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

女兒想養貓！爸妙招勸退 摔杯＋玩衛生紙她傻爆眼

加密貨幣平台FTX破產　傳至少10億美元資金消失

埃及公車墜入運河「19人死亡」　方向盤故障引發車禍

美國肯塔基州選市長同票　拋硬幣決定當選人

印度驚現獨眼羊寶寶！兩顆眼珠擠前額眼窩　背後原因曝

死後藏蜜穴聞屁香！美尻妹戴「男友骨灰肛塞」被抓：他最愛的地方

媽媽帶9歲女兒「縫雙眼皮」忍痛也要變漂亮！　背後故事超心酸

狂徒連2晚破門行竊！脫上衣猛撬女屋主房門　她嚇瘋躲陽台求救

日韓高峰會時隔3年首登場！　岸田文雄13日柬埔寨會尹錫悅

澳洲正妹遭性侵亡！男嫌拋下妻小逃出境　警方懸賞2100萬抓人

俄軍撤出赫爾松！衛星照曝大橋、水壩被毀　數十萬人面臨洪水危機

「TOYOTA電動休旅」插旗耶誕城！與Corolla Cross、Prius一同展出

妹拒絕台積電面試！母氣吼「都找沒聽過的公司」　科技業前輩打臉

28名YouTuber「返鄉投票」影片下架！PTT鄉民傻眼：館長是對的

加密貨幣平台FTX破產　傳至少10億美元資金消失

曖昧期怎麼試探對方？　他揭2關鍵：別被偶像劇帶偏了

羅志祥開唱遇紅衣女「鬧場」　突衝上台失控喊：臭不要臉！

Honda經典車系「CL500輕越野車」回歸！架構源自Rebel外型更狂野

二十大後首場大選！　蔡英文：讓國際肯定台灣堅持民主決心

埃及公車墜入運河「19人死亡」　方向盤故障引發車禍

遠古級按摩椅賣5000元！賣家備註「功能正常」被酸爆：建議送故宮

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

國際熱門新聞

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

掉進720°C熔爐　男逃出保住一命

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

美尻妹戴「男友骨灰肛塞」：他最愛的地方

在學校玩碟仙　11名學生集體昏倒走廊上

遭女友前夫開槍！他GG中彈　恐永久失去功能

反了！普丁大腦槓上克宮：總統該剖腹死

1兆市值加密幣交易所FTX申請破產

猴子扯衣！女模雪乳快掉出　晃動片曝

郵輪再爆疫情　盛世公主號800人確診

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

一句哈囉全身發麻！女被搭訕竟遇迷魂黨

FTX加密貨幣龐氏騙局　專訪早露餡

即／東加規模7.5地震　發海嘯預警

更多熱門

相關新聞

FTX破產危機火燒體育圈　金州勇士柯瑞、布雷迪也踩雷

FTX破產危機火燒體育圈　金州勇士柯瑞、布雷迪也踩雷

FTX瀕臨倒閉危機，火燒進體育圈。外媒報導，據統計在2021年3月至2022年8月期間，加密貨幣公司在體育行銷方面已投入超過24億美元，包括NBA金州勇士隊的籃球巨星柯瑞（Steven Curry）、美國橄欖球巨星布雷迪（Tom Brady）均有投資FTX，恐將蒙受鉅額損失。

加密貨幣「雷曼時刻」來臨？　幣安趙長鵬：預見更多公司倒閉

加密貨幣「雷曼時刻」來臨？　幣安趙長鵬：預見更多公司倒閉

加密貨幣平台FTX聲請破產　執行長辭職

加密貨幣平台FTX聲請破產　執行長辭職

FTX加密貨幣龐氏騙局　專訪早露餡

FTX加密貨幣龐氏騙局　專訪早露餡

1兆市值加密幣交易所FTX申請破產

1兆市值加密幣交易所FTX申請破產

關鍵字：

加密貨幣Sam Bankman-FriedFTX

讀者迴響

熱門新聞

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

和魔獸合照被酸爆　178公分辣妹高EQ反擊了

快訊／羅志祥才登台秒出意外！　無預警「跌倒趴地」全場嚇傻

6屁孩「帶刀進耶誕城」遭警制伏

掉進720°C熔爐　男逃出保住一命

許光漢爆紅！《悲傷》男主角遭神隱

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

恭喜！小薰穩交「已經殺豬了！」

租透天厝「怕隨時要搬家」　網卻讚房東佛心

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

店員見客喊歡迎光臨　被勒令停業

黃曉明不藏了！0偽裝合照「緋聞女友」

更多

最夯影音

更多
快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝

快訊／魔獸穿黑背心秀肌肉了！加盟T1桃園雲豹　首次練球畫面曝
調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

好痛！模擬器體驗生理期　男友痛到打滾女生超淡定

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

跟著導航走...誤闖超窄田路！　駕駛夫妻邊笑邊叫：我在嚕牆

越南獨特水上咖啡杯 高速旋轉「桶船」暈到吐

越南獨特水上咖啡杯 高速旋轉「桶船」暈到吐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面