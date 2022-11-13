FTX創辦人傳落跑阿根廷！　私人專機南下航線圖曝

▲加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛里特宣布破產。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

加密貨幣平台FTX聲請破產後，傳出消失的金額大約10億美元至20億美元之間，創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）的私人飛機12日被追蹤到已從巴哈馬飛抵阿根廷，有跑路疑慮。對此，班克曼-佛里特僅澄清，人還在巴哈馬。

FTX近日爆出將100億美元資金轉移至班克曼-佛里特的交易公司「阿拉美達研究」（Alameda Research），並出現最高將近20億美元的資金缺口，在全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）稍早宣布同意併購後又取消後，FTX隨即聲請破產。





▲班克曼-佛里特傳搭私人飛機前往阿根廷。（圖／翻攝推特）

幣圈大新聞在推特掀起熱議，有用戶貼出班克曼-佛里特私人飛機的航線圖，指出班克曼-佛里特已從巴哈馬飛往阿根廷逃之夭夭，行為似乎和他本人在推特發文展現出處理問題的「誠意」有很大區別。

路透社向班克曼-佛里特求證此則消息，他在訊息中回覆「沒喔」（Nope），表示自己還在巴哈馬，並沒有離開。

此前班克曼-佛里特也在訊息中回覆路透，對於被指轉移100億美元資金，他「不同意相關描述」，聲稱不存在秘密轉帳一回事，而是內部標籤搞混，資料被誤讀所致。至於資金消失的問題，他只以「？？？」回答。