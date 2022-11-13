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最照顧老大人！家醫照護居全國之冠　花蓮勇奪政府服務獎　

▲花蓮縣政府提出「發展長照與醫療對接創新服務模式」，勇奪社會關懷服務獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府提出「發展長照與醫療對接創新服務模式」，勇奪社會關懷服務獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院11月10日發布第5屆政府服務獎得獎名單，花蓮縣政府提出「發展長照與醫療對接創新服務模式」，勇奪社會關懷服務獎。本屆政府服務獎競爭激烈，全國共計133個機關參加，包含數位創新加值項42個、社會關懷服務項91個，經二階段評選，最終僅有24個機關得獎，整體獲獎率為18%。

「發展長照與醫療對接創新服務模式」，為長照居家失能個案家庭醫師照護服務，建立發展長照與醫療對接的服務模式，落實分級醫療，打造「醫養結合」一條龍，讓長者開心在家健康老，充分落實花蓮縣長徐榛蔚照顧老大人的健康永續政策，提供優質服務內涵多元，展現在地服務亮點特色，此模式足以樹立成為其他縣市學習標竿及複製應用。

花蓮縣長徐榛蔚表示，為鼓勵各局處不斷創新，提供更多優質服務，所做的努力與成果提報中央參加「政府服務獎」。花蓮南北137.5公里長，失能個案散居中南區之縱谷線及海線，皆需舟車勞頓至資源集中北區就醫，在宅獲得照顧及醫療服務，是失能者切身的期待。偏鄉醫院資源少，肩負全齡民眾健康，而基層診所散佈於各鄉鎮，最適合擔任民眾疾病預防及管理的守門員。去年居家失能個案家庭醫師照護花蓮縣涵蓋率78.45%全國之冠（全國平均25.96%），推動迄今總計有10045個家庭之失能個案受惠，徐縣長肯定轄區內58家診所、80位醫師及168位護理人員到宅主動積極作為，13鄉鎮走透透，整體家庭醫師足跡足以繞行台灣270圈，令人感佩。

▲花蓮縣政府提出「發展長照與醫療對接創新服務模式」，勇奪社會關懷服務獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府持續推動多項長照照護措施，提供不同需求的長者都能得到對應適切的服務項目，守護花蓮的長輩，成為老大人安心養老典範縣市。

花蓮縣衛生局配合衛福部長照2.0政策，自2019年9月起積極布建居家失能個案家庭醫師照護方案服務，推動診所醫師走出診所到長照案家，透過醫師及護理師定期家訪，評估個案疾病及居家照顧的問題整合精準服務對策，獲民眾好評，亮點為整合基層醫療診所、居家護理機構、社區醫療群、長照中心合作模式為架構，發展長照與醫療對接服務模式，建立分級醫療模組提供長照個案服務，並向後銜接推動尊嚴善終，使長照2.0成為有感政策，醫療及照顧雙重保護成效加值。至今推動成效：
1、居家失能個案家庭醫師服務涵蓋率達117%，全國第一。
2、預立醫療照護諮商訓練課程完成率98.3%，全國第一。
3、ACP&AD完成宣導個案3715人；宣導家屬2,760人。
4、以診所為派案單位，58家診所、80位醫師、171位護理師到宅服務，全台
唯一。
5、「診所家數」資源不足區成長最高達5倍；艱困區成長最高達7倍。
6、「服務涵蓋率」資源不足區上升最高達41%；艱困區上升達37.8%。
7、轉介APP長照服務送到家，已成功服務875位病患。
8、減少就醫，趟趟省荷包（至北區就醫（人／趟），中區節省232元，南區538元。

▲花蓮縣政府提出「發展長照與醫療對接創新服務模式」，勇奪社會關懷服務獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

在地老化是全球高齡社會的目標，花蓮縣政府持續推動多項長照照護措施，極力推動「一村里、一據點；一部落、一文健」縮小照顧距離，整體社會福利機構，包含社照C據點、長青大學、文健站等，自2018年至今新增148處，累計365處，增幅達68%，多元情境設計服務，除長照據點服務之外，也推出「運動舒包」、「銀髮健身課程」等不同服務，提供不同需求的長者都能得到對應適切的服務項目，持續照亮及守護花蓮的長輩，展現花蓮長照軟實力，成為老大人安心養老典範縣市。

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關鍵字：

家醫照護涵蓋率政府服務獎社會關懷服務肯定

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