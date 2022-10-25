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【廣編】iRent打造最佳共享移動產品　獲第19屆國家品牌玉山獎殊榮

▲▼iRent,共享移動,國家品牌玉山獎,APP,服務,和雲行動服務。（圖／業者提供）

▲和雲行動服務（iRent）羅弘偉執行副總（右）自內政部花敬群政務次長（左）手中接獲本屆國家品牌玉山獎。

圖、文／和泰集團提供　

在科技掛帥的時代，iRent率先以行動裝置結合網際網路與車輛租借服務的技術，以及全球首創、業界唯一整合汽機車共享運具的產品，提供一個兼具智慧科技與人性化設計的移動服務平台，創共享租車服務之先河，並持續精益求精，打造出全台最大的服務規模，成為市場領導品牌。於10/19 (三) 獲頒第19屆「國家品牌玉山獎」最佳產品類獎項，展現iRent一直以來提供卓越的產品力及顧客服務能力，並致力建構完善支援體系的成果。

iRent不斷與時俱進持續改良APP，帶來更好的使用者體驗，根據市場需求，領先業界規劃從顧客角度設計的多元創新服務及功能。如讓用車更有保障的「安心服務」、可換手駕駛的「共同承租人」等創新機制；並於今年陸續推出同站租還車輛搭載「抗冠空氣清淨系統」、針對商務需求設計「企業公務車方案」、結合移動及娛樂領域的「Play iRent」、以及多元支付工具如「和泰PAY、和雲錢包」等全新功能，致力於打造最專業且人性化的用車環境，引領產業發展。

未來，iRent不僅將繼續擴大服務量能，透過業界最廣的據點分布、最大的車隊服務規模便利每一位客戶的生活移動場景；更將聚焦於建構創新商業模式、邁向國際以及打造用戶移動生態圈等發展重點，並持續透過共享服務模式、引進環保車款及綠能製程等方式達到環境友善目標，成為建構智慧城市的重要基石。

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