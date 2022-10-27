快訊／台中桶屍案　金錢豹酒店女「轉列被告」首曝光！見媒體低頭狂奔

記者白珈陽、許權毅、趙蔡州／台中報導

台中神岡一處工廠26日發生桶屍案，警方將承租工廠的蔡姓女租客列為關係人帶回，經台中地檢署檢方複訊後，蔡女轉列為被告諭知請回，同時限制出境、出海。蔡女27日晚間結束複訊後步出地檢署，面對媒體訊問低頭不發一句，只是快跑衝向計程車，離開現場。

▲台中桶屍案酒店女轉列被告，面對媒體不願回答任何問題。（圖／記者白珈陽攝）

據悉，蔡姓女子為金錢豹體系一家理容KTV的紅牌酒店妹，其男友在3年前通報失蹤，但失蹤男友是否就是桶屍案的死者，還有待DNA比對確定。

▲酒店女步出地檢署後，看見媒體立刻狂奔，坐上計程車離開現場。（圖／記者白珈陽攝）

台中神岡區一間工廠26日被民眾通報散發異臭，台中警方趕到後立刻展開搜索，在工廠倉庫內發現一個塑膠桶，桶內有一具男性屍體為惡臭來源，經查死者疑似是2019年間通報失蹤的男子，有待DNA比對確定死者身分。

警方將承租工廠的蔡姓女租客列為關係人帶回訊問，但蔡女面對任何問題皆不願鬆口。台中地檢署27日複訊蔡女，訊後將其轉列被告，由於死者身分待鑑定釐清，對蔡女諭知請回，並限制出境、出海。

▼酒店女步出地檢署後，看見媒體立刻狂奔，坐上計程車離開現場。（圖／記者白珈陽攝）