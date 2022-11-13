「不講武德」最開心！高雄酒店周末無空房　業者更期待明年

▲高雄承億酒店看出去的窗外景色 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

走過三級警戒的寒冬後，近期高雄飯店業住房率逢週末就是全滿，就算是平常時候也是八成滿，其中萬豪酒店跟承億酒店都說，非常期待明年，因為有更多的大型演唱會都將會在高雄市舉辦，這一連串的活動，讓網友開玩笑說「高雄不講武德」，而市長陳其邁也在12日凱道活動，對著民進黨的支持者大聲喊出，高雄就是不講武德！

高雄萬豪酒店行銷企劃經理洪路晴說近期的住房率都是偏高的，「通常週末的房客都是700間是全滿，最近因為高雄最近有滿多活動的，像是設計展、這些相關展覽，高雄也是興旺的景點，很多觀光客跟公司行號也會在這邊舉辦他們的活動」。

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▲高雄承億酒店外頭的無敵海景 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄萬豪酒店的住房率每到週末都是700間全滿 。（圖／記者吳奕靖攝）

而才剛成立的承億酒店是否也有同樣的感受？承億酒店品牌長簡巧珊說：「我們從九月份開始試營運，目前營運到現在，住房率都非常的熱烈，像我們的週末、週五的住房都是全滿的情況，週間住房率是在7成到8成住房率」。簡巧珊分析應該是高雄市政府的觀光政策有發揮作用，她說：「從亞洲新灣區、從暑假開始文博會到設計展，一連串的大型展演活動，都是在高雄市，所以不管是高雄在地的本地人用餐或是外地人來這邊，會整體帶動高雄的觀光潮」，對於高雄明年的觀光，簡巧珊也點頭肯定「信心可期」。

高雄萬豪酒店跟承億酒店雖然成立時間不同，不過他們都不約而同的肯定「輕軌成圓」的效應，簡巧珊認為不少旅客到高雄之後，會選擇從火車站搭輕軌或是從小港機場，搭乘輕軌只需要2到3分鐘，對旅行者非常友善的交通工具。而洪路晴也有同樣的看法，她甚至也提到自己很期待「壽山動物園」重新開園，她說：「壽山動物園是很多小朋友期待的動物園，因為它裡面有很多種動物，因為休園很久了，等它重新開幕後，輕軌也是會連結到那邊，我們也期待輕軌陸陸續續形成一個圓」。

▲高雄承億酒店的住房率，品牌長表示週末全滿，週間也有7到8成 。（圖／記者吳奕靖攝）