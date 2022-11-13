觀光局擬修法「禁止遊覽車上推銷」　1前提下才能叫賣商品

▲觀光局擬修法禁止旅行業者在未經旅客同意下兜售商品。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局擬修正發展觀光條例，草案規定在未經旅客同意前，旅行業者不得向旅客兜售商品，換言之，等於導遊、領隊等不得在遊覽車上叫賣商品。另調高旅客意外死亡的投保金額至250萬元。

根據觀光局規劃的修正草案第四十九條指出，旅行業不得有下列行為，新增「未經旅客同意向旅客兜售，或使他人向旅客兜售物品者」，舉例而言，國旅團的導遊、領隊經常在遊覽車上叫賣商品，若草案通過，在未經旅客同意的前提下將禁止此行為。

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草案顯示，旅行業舉辦團體旅遊、個別旅客旅遊，及辦理接待國外觀光團體、個別旅客旅遊業務，應投保責任保險，每一旅客及隨團服務人員意外死亡，從至少新台幣200萬提高到250萬元。

草案第三十六條顯示，「除其他法令有規定者外，非旅行業務不得經營下列業務」，包括接受委託代辦出入境及簽證手續；招攬或接待觀光旅客；安排旅遊及時速、交通；安排導遊或領隊人員。

此修正是否等於為非旅行業者大開方便之門，觀光局業務組解釋，修法後仍是「旅行業者才能經營規定業務」，目前修正的條文都是針對原條文進行簡要修正，沒有特別放寬的項目，下周將與旅行公會及業者討論，若無共識也不會強行修法。