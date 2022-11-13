外籍女加工炸裂！胸下摸到「堅硬蠶豆」是癌　國內醫說話了　　　

▲醫師提醒「隆乳手術」之後，還是要定期做乳房超音波檢查。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳奕靖／高雄報導

《東森新媒體ETtoday》日前曾經報導一名外國女子蕾貝卡（Rebecca Craggs）考慮近2年後，終於完成夢寐以求的隆乳手術，首度拆下繃帶檢查時，卻感覺皮膚下有異物正在移動，竟然確診乳癌。她直言，隆乳讓自己及早發現腫瘤，「肯定救了我的命」。不過國內知名整形醫師邱浚彥表示，沒有遇過這樣的案例，但他說不管有沒有隆乳，仍要呼籲女性朋友每年還是要透過超音波檢查，及早發現治療。

邱浚彥表示，進行隆乳手術之前都會進行超音波檢查，所以如果乳房有「異常」，應該在這個階段就會被發現，手術過程當中並不太會發現乳癌；記者追問為何進行隆乳手術前會進行超音波檢查，邱浚彥強調這是為了記錄，另外也要檢查是否有異常。

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▲國內知名整形外科醫師邱浚彥以專業角度來談隆乳 。（圖／記者吳奕靖攝）

他表示，自己從來沒有遇過進行隆乳手術後發現乳癌的個案，不過他也指出，進行隆乳手術之後，的確初期會有一些「硬塊」，需要進行乳房按摩來軟化，這種硬塊不用太擔心，只要透過超音波檢查就能辨別是否為「異常狀態」，所以呼籲每半年就要追蹤一次超音波，更不要擔心隆乳會造成乳癌，因為癌症病變是自體組織發生，並非是隆乳的「假體」造成。

這起隆乳後發現乳癌的患者是一名外籍女子蕾貝卡，她回憶自己在隆乳後2周後就發現不對勁，「我右乳房側邊有一個腫塊！」立刻預約看診，一開始還被研判沒有大礙，後來被轉至伯明罕城市醫院（Birmingham City Hospital）接受超音波、乳房攝影、活體組織切片檢查，果真確診乳癌。

蕾貝卡認為，幸好有去隆乳，才避免癌細胞擴散至淋巴、肺臟、肝臟或其他器官，「如果沒有它，我可能還到處晃來晃去，不知道自己得了（乳癌），還想著15個月前的乳房攝影是沒問題的，而我下次預約檢查日可是在2年後。」

▲整形醫師邱浚彥強調「隆乳假體並不會造成乳癌」。（示意圖／123RF）