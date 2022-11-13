　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外籍女加工炸裂！胸下摸到「堅硬蠶豆」是癌　國內醫說話了　　　

▲乳房，乳房檢查，胸部。（圖／視覺中國CFP）

▲醫師提醒「隆乳手術」之後，還是要定期做乳房超音波檢查。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳奕靖／高雄報導

《東森新媒體ETtoday》日前曾經報導一名外國女子蕾貝卡（Rebecca Craggs）考慮近2年後，終於完成夢寐以求的隆乳手術，首度拆下繃帶檢查時，卻感覺皮膚下有異物正在移動，竟然確診乳癌。她直言，隆乳讓自己及早發現腫瘤，「肯定救了我的命」。不過國內知名整形醫師邱浚彥表示，沒有遇過這樣的案例，但他說不管有沒有隆乳，仍要呼籲女性朋友每年還是要透過超音波檢查，及早發現治療。

邱浚彥表示，進行隆乳手術之前都會進行超音波檢查，所以如果乳房有「異常」，應該在這個階段就會被發現，手術過程當中並不太會發現乳癌；記者追問為何進行隆乳手術前會進行超音波檢查，邱浚彥強調這是為了記錄，另外也要檢查是否有異常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國內知名整型外科醫師邱浚彥以專業角度來談孫生的隆鼻經驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名整形外科醫師邱浚彥以專業角度來談隆乳 。（圖／記者吳奕靖攝）

他表示，自己從來沒有遇過進行隆乳手術後發現乳癌的個案，不過他也指出，進行隆乳手術之後，的確初期會有一些「硬塊」，需要進行乳房按摩來軟化，這種硬塊不用太擔心，只要透過超音波檢查就能辨別是否為「異常狀態」，所以呼籲每半年就要追蹤一次超音波，更不要擔心隆乳會造成乳癌，因為癌症病變是自體組織發生，並非是隆乳的「假體」造成。

這起隆乳後發現乳癌的患者是一名外籍女子蕾貝卡，她回憶自己在隆乳後2周後就發現不對勁，「我右乳房側邊有一個腫塊！」立刻預約看診，一開始還被研判沒有大礙，後來被轉至伯明罕城市醫院（Birmingham City Hospital）接受超音波、乳房攝影、活體組織切片檢查，果真確診乳癌。

蕾貝卡認為，幸好有去隆乳，才避免癌細胞擴散至淋巴、肺臟、肝臟或其他器官，「如果沒有它，我可能還到處晃來晃去，不知道自己得了（乳癌），還想著15個月前的乳房攝影是沒問題的，而我下次預約檢查日可是在2年後。」

▲矽膠、整形、隆乳、胸部、假胸、假體。（示意圖／123RF）

▲整形醫師邱浚彥強調「隆乳假體並不會造成乳癌」。（示意圖／123RF）

►鱘龍紅藻精下殺6.3折！充滿活力＋行動力

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
童「頭長角」染肺炎鏈球菌亡　醫：幼童高燒併「2症狀」當心
白車國道「任性切」遭拖板車擊落　驚悚影片曝
Gino性侵女直播主　喊合意性交「突刪2澄清影片」
快訊／退休警官爬火炎山墜3米死亡！　腳程快脫隊卻釀悲劇
還有NBA巨星有望來台！　台中太陽洽談「這2人」加盟
冷空氣抵台！「溫度狂跌10°C 」3區迎雨彈
畫面曝！台中4歲女童染肺炎鏈球菌　「頭長角」死亡
Ashly「懷孕沒PO大肚照」遭疑找代孕！　尼克護妻怒駁：受

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「苗栗遊品味」12條特色主題遊程　邀遊客來體驗

外籍女加工炸裂！胸下摸到「堅硬蠶豆」是癌　國內醫說話了　　　

驚悚！台中男煮到一半卡式爐突爆炸　瓦斯罐成碎片噴入眼球

7天前才說沒有！Gino性侵女直播主　喊合意性交「突刪2澄清影片」

「不講武德」最開心！高雄酒店周末無空房　業者更期待明年

4歲女童染肺炎鏈球菌　細菌衝出腦殼「頭長角」！3個月後不治

入夜冷空氣抵台！北台灣「溫度狂跌10°C 」3區迎雨彈

女友每天喝醉夜歸　突曝「懷了經理小孩」！綠帽男回家見這幕嚇傻

北市外部顧客滿意度出爐　教育局服務滿意度96.29%創新高

家中死亡屢傳！專家批居家照護「形同虛設」　指揮中心回應

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

羅志祥演唱會「跌倒趴地」全嚇傻　敬業爬起...忍腳痛繼續跳

7歲兒做作業崩潰爆哭2分鐘　媽心疼：不該給這麼多壓力

秀呼拉圈請小白鯨評分　牠看完整段秒無情游走

陸天兵工人「拿玻璃片擋門」　電梯移動...瞬間爆裂釀故障

「苗栗遊品味」12條特色主題遊程　邀遊客來體驗

外籍女加工炸裂！胸下摸到「堅硬蠶豆」是癌　國內醫說話了　　　

驚悚！台中男煮到一半卡式爐突爆炸　瓦斯罐成碎片噴入眼球

7天前才說沒有！Gino性侵女直播主　喊合意性交「突刪2澄清影片」

「不講武德」最開心！高雄酒店周末無空房　業者更期待明年

4歲女童染肺炎鏈球菌　細菌衝出腦殼「頭長角」！3個月後不治

入夜冷空氣抵台！北台灣「溫度狂跌10°C 」3區迎雨彈

女友每天喝醉夜歸　突曝「懷了經理小孩」！綠帽男回家見這幕嚇傻

北市外部顧客滿意度出爐　教育局服務滿意度96.29%創新高

家中死亡屢傳！專家批居家照護「形同虛設」　指揮中心回應

皮夾被偷？台中男急報警　員警一看在這...他尷尬笑了

「蟲蟲跑到耳朵」用棉花棒掏、瘋狂甩頭超NG！醫授3方法：可先滴油

男子伸手戲弄老虎「摸背再摸耳」　卡欄杆7秒差點變點心

馬國畢渣男演太好！竟被市場婆媽怒打耳光　工作人員全錯愕

張善政網路空戰再出招　「13區市民頭家、挺善良」志工催票

台東+138　11／14起調整確診者隔離／自主健康管理為5+n天

美肌開最大！右邊還是「黑黑一坨」　過來人笑：美白後就好拍多了

高嘉瑜秀最強國防武器　李問邀赴北竿播音站「向對岸獻唱心戰喊話」

2立委質疑警政單位吃案　公訴性侵案被消失！怒批毫無作為

「苗栗遊品味」12條特色主題遊程　邀遊客來體驗

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

生活熱門新聞

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

山貓颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

28名YouTuber「返鄉投票」影片下架

和魔獸合照被酸爆　178公分辣妹高EQ反擊了

醫目睹瀕死病患為1原因奇蹟撐2周

寵物豬被「行刑式處決」笑著扛走！

男童遭酸「用這種爛手機」！一句回應萬人讚爆

快訊／國家警報響！09：47規模5.3地震　最大震度4級

獨／台鐵26歲站務員機房內輕生

「正妹女友口愛1年」卻怪怪的！他半夜見1幕心涼了

媽媽逼女兒面試台積電！科技業前輩打臉

每天都像熱戀「4星座組合」一旦交往就難分開

館長直播宣布「要選總統」！最大政見曝光

更多熱門

相關新聞

高雄酒店周末無空房　更期待明年

高雄酒店周末無空房　更期待明年

走過三級警戒的寒冬後，近期高雄飯店業住房率逢週末就是全滿，就算是平常時候也是八成滿，其中萬豪酒店跟承億酒店都說，非常期待明年，因為有更多的大型演唱會都將會在高雄市舉辦。

鬥毆不想入監　牽拖「父母剛離婚」下場曝

鬥毆不想入監　牽拖「父母剛離婚」下場曝

高雄6少圍毆！他被打到縮牆角...警回應了

高雄6少圍毆！他被打到縮牆角...警回應了

高雄某護專生被控吃學妹豆腐　樓梯間慘遭痛毆

高雄某護專生被控吃學妹豆腐　樓梯間慘遭痛毆

貨車撞斷電線桿　高雄深夜4130戶大停電

貨車撞斷電線桿　高雄深夜4130戶大停電

關鍵字：

高雄整形隆乳法喬邱浚彥乳癌

讀者迴響

熱門新聞

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

2歲兒忘車上　父9小時後才發現陳屍後座

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

房間看到「磁磚、圓形鐵片」不要租！

主持一哥腹痛叫救護車緊急開刀…竟爆盲腸癌！2度手術暴瘦

西濱火燒車3死！家族24天失5至親　肇事駕駛下場曝

山貓颱風生成！今午後變天　大雨熱區出爐

羅志祥開唱「原來這種人還能活躍」被酸爆！

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

《航站情緣》電影原型逝世戴高樂機場！

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

影／12秒看陳紫渝多夯！狂撩粉絲：我只有你們

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

童頭長角！細菌害腦膜穿出腦殼亡

木村拓哉50歲了！2愛女同框帥爸…躺沙發醜照也PO

更多

最夯影音

更多
催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係
鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面