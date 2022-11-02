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獨／「妳們是最好的」屏東果農的一封信　讓北一女樂儀旗隊暖哭了

▲屏東果農的一封信，讓北一女樂儀旗隊學生暖哭了。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

▲北一女和日本橘高校學生，一直透過Line和IG保持聯繫，惺惺相惜。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

記者楊惠琪／台北報導

「小綠綠」北一女樂儀旗隊和「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部學生，今年在國慶大會的表演驚艷全台，話題不斷，也掀起外界評論台日兩校的表現。一名住在屏東的果農，寄了兩箱自種的火龍果送給北一女樂儀旗隊，還寫了封鼓勵信：「這次國慶妳們表演的非常好，我想以親自栽種的紅龍果來鼓勵妳們，妳們要相信自己的表演是最好的」，讓學生直呼感動。

北一女樂儀旗隊家長後援會長楊永玲接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，前幾天學校收發室收到兩箱署名給樂儀旗隊的紅龍果，原以為是後援會家長提供，後來拆箱才發現裡面有封信，是一名屏東果農寄來的，他也是名退休軍人，希望用自己種的火龍果，給北一女樂儀旗隊學生加油打氣。

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這名屏東果農在信中寫道：「各位小綠綠大家好，這次國慶妳們表演的非常好，我想以親自栽種的紅龍果來鼓勵妳們，妳們要相信自己的表演是最好的，課業、學業都重要，但最重要的是自己的心，那顆愛國的心、責任心、榮譽心。」信中不忘叮囑紅龍果的汁液不好清洗，吃的時候要小心。

▲屏東果農的一封信，讓北一女樂儀旗隊學生暖哭了。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

▲▼屏東果農的一封信和紅龍果，讓北一女樂儀旗隊學生暖哭了。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

▲屏東果農的一封信，讓北一女樂儀旗隊學生暖哭了。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

北一女樂儀旗隊學生駱俠安說，從國慶表演後，緊接著就是學校段考，段考後又馬上投入排練，為了參加明年元旦美國加州玫瑰花車大遊行，一刻都不敢鬆懈，「每天都被練習、讀書和考試塞得滿滿」，外界的鼓勵打氣，讓我們很感動，也會更全力以赴，讓台灣也能在國際舞台上發光，

駱俠安說，國慶表演結束後，北一女樂儀旗隊和日本京都橘高校吹奏部學生，一直透過Line和IG保持聯繫，也會互相分享最近練習的照片。她說，雖然外界會拿兩校來比較，但學生間都是良性互動，像是她從橘高校學生的身上，看到更多表演的可能性，而橘高校的學生也對儀隊的技法嘖嘖稱奇，兩校學生都是惺惺相惜。

北一女樂儀旗隊應邀赴美參加2023元旦美國加州玫瑰花車大遊行，也是全亞洲唯一受邀的學生隊伍，預計12月27日啟程，2023元旦當天將參加美國加州年度盛事玫瑰花車大遊行，全程徒步10公里、連續2個多小時演出，屆時將有超過百萬遊客觀賞，總計11天行程、共3場表演，預計明年1月7日返台。

由於北一女樂儀旗隊學生、教練和隨行家長共約135人，加上表演樂器航運重量，出國旅費逾2000萬元，還有表演制服沿用多年，以及樂器年代久遠，部分進行汰舊換新，樂儀旗隊家長後援會日前發動募款，不希望為國爭光變成學生沉重的負擔，目前包括台北市教育局已提供團體出國參訪最高補助260萬元、台北市教育局清寒基金會和麵包師傅吳寶春各捐款50萬元，還有不少個人捐款，也希望能有企業贊助，幫助小綠綠再次站上國際舞台。

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