2022台灣國際衝浪公開賽　今金樽漁港盛大開幕

▲「2022台灣國際衝浪公開賽」今盛大開幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

備受國際矚目「台灣國際衝浪公開賽」12日在台東金樽漁港盛大開幕，展開為期9天的衝浪賽事，過去2年受疫情影響，國外選手無法來台參賽，今年台東縣政府與世界衝浪聯盟(World Surf League，簡稱WSL)再次合作，在賽事邁入第12年之際迎回國際選手來台參賽。

縣府交觀處指出，「台灣國際衝浪公開賽」11月12日至20日在金樽漁港舉行，為期9天，此次賽事是WSL今年全球的最後一場高積分賽，將決定選手能否進入2023年WSL，全球僅8場，僅次於世界總冠軍賽的CS挑戰賽(Challenger Series)資格，吸引包括亞洲區女子QS積分排名前4名選手、亞洲區男子QS積分排名第1及第2選手、澳洲區男子QS積分排名第1選手等全球頂尖好手參賽搶分；台灣衝浪國手邱晉豪和出身蘭嶼達悟族的選手王之光，本次也將站上國際衝浪舞台與各國選手同場較勁。

除了精彩賽事，現場還有代表台東慢食文化、品嘗道地海洋風味美食的「Surfing fast, Eating slow 金樽浪慢食集」，以及「台東挺好的」和「衝浪好好玩」多種海洋生活與在地原民手作工藝的體驗活動，在刺激觀賽時也能深入體驗台東多元豐沛文化與生命力。