幕後／蔡英文8天6度合體鄭運鵬　桃園「主席保衛戰」藍綠輸不得

▲自封「桃園勇者」的鄭運鵬喊出「大進化」等訴求，力拚延續五星施政。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選舉倒數13天，桃園市作為2022年地方選舉關鍵選區，藍綠都有輸不得的壓力，選舉結果除了將牽動桃園市長鄭文燦未來政治生涯走向，更被視為國民黨、民進黨兩黨的「主席保衛戰」。綠營方面，身兼黨主席的總統蔡英文光是最近8天就6度合體鄭運鵬，全力拉抬其氣勢；另一方面，國民黨主席朱立倫喊話國民黨候選人張善政民調數字已經領先「兩位數」以上，為藍軍注入一劑強心針，惟據指出，實際上選情仍在拉鋸中，將近3成的未表態率將是選舉勝負關鍵。

對於藍營近期頻頻釋出「桃園選情脫離五五波」的風聲，一名多次操盤選戰的黨政要角直言，今年選舉有超過10縣市是激戰區，桃園就是其中之一，鹿死誰手要選民投完票才會決定，原因在於，對比過去數月「選情冷」的狀況，從10月底候選人號次抽籤後，選情已經逐漸加溫，大部分的選民在投票前一、兩周才會認真思考要投給誰，最後兩周的「黃金周」將是選舉勝負關鍵，民進黨對自己6年的執政成果有信心，民眾對於民進黨政府的信任度是足夠的，這也會反映在投票表現上。

民進黨中常會周三喊出「延續五星光榮，進步永不回頭 」訴求，蔡英文會中除了肯定桃園市長鄭文燦8年執政的成果，更特別談及鄭文燦和鄭運鵬共同積極協調，希望讓台積電最先進的製程落腳桃園，持續帶動產業的發展，又說鄭運鵬與副總統賴清德、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安，都曾經擔任民進黨立法院黨團幹事長，這樣的歷練讓他「會協調、會做事」，未來也一定會是桃園的好市長。

▲蔡英文（中）、鄭文燦（右）、鄭運鵬（左）同台造勢。（圖／民進黨提供）

此外，光是最近一個多禮拜以來，蔡英文就在6場活動與鄭運鵬公開合體，例如上周日前往桃園連趕3場造勢大會，足跡遍布大園、桃園、中壢3個行政區，橫跨南北桃，周三中常會在「延續五星光榮，進步永不回頭」記者會公開推薦鄭運鵬後，周四晚間前往觀音參加「進步不回頭——團結勝選晚會」，今天中午則直搗被視為藍營鐵票區的龍潭，陪鄭運鵬參加客家後援會成立大會，除了鞏固基本盤，也透過各種政策訴求，希望在翻轉的人口結構中，開拓更多票源。

▲綠營訴求延續鄭文燦五星施政，不要讓2018年高雄的遺憾重演。（圖／民進黨提供）

黨內人士指出，實際上，在綠營掌握民調上，桃園選情仍然持續僵持、不相上下，張善政及鄭運鵬互有領先，在誤差範圍內僵持，在選舉最後階段，桃園選戰主要有兩個核心訴求：第一，呼籲接棒鄭文燦施政，讓桃園延續好的改變；第二，張善政作為高雄市前市長韓國瑜2020年參選總統的搭擋，想要將「韓國瑜」當作自己助選的利器，但選民希不希望桃園變成2018年的高雄？

黨內人士更分析，桃園還有民眾黨立委賴香伶投入選戰，她吸引的年輕選票、自主度高的選民應該不會轉而支持張善政，因此張的支持度已經接近天花版，差不多緊繃了，反觀鄭運鵬憑藉鄭文燦加持，還有繼續往上成長的空間。他樂觀看待選情指，「鄭運鵬應該能夠守得下來，延續鄭文燦的好政績」。

▲台北市長候選人陳時中本周也親赴桃園，陪鄭運鵬掃街。（圖／陳時中競選總部提供）