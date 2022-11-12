唐寶寶事件　炸物店老闆「還原經過」道歉：內心很愧疚

▲唐寶寶忘帶40元發抖道歉 遭炸物店老闆報警處理，引發熱議。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市永和一名唐氏症少年4日晚間到炸物店消費忘記帶40元，遭老闆飆罵、報警處理，引發外界熱議、抵制。對此，炸物店的王姓老闆終於出面表示，他內心非常愧疚，當下不知道少年是唐寶寶，強調過程絕對沒有咆嘯。

據《年代新聞》報導，王老闆表示，炸物店採取先付款後製作餐點，當下唐寶寶說要找身上有沒有錢卻遲遲沒有付款，他才詢問能否用電子支付或找家人處理，但都未獲回應，因過去經常遇到棄單的情況，直覺為消費糾紛，因此報警處理。

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王老闆表示，事後唐寶寶的媽媽到場非常激動，直言為何要報警抓一個孩子，「40元你們需要叫到警察？」；當下，他才知道原來該名男顧客是唐氏症患者，坦言若早知道就不可能會報警，且過程中沒有對母子咆嘯或不禮貌，但自認此事件讓他身心受創，目前仍無法工作，也對唐寶寶道歉。

▲唐寶寶媽媽表示，事發後孩子都不敢出門。（圖／記者黃彥傑翻攝）



據悉，事件爆發後，王老闆的個人資料、炸物店等都被網友肉搜，炸物店在Google評論上也處於「永久停業」的狀態，甚至傳出王老闆輕生的消息。此外，王老闆6日請女性友人在在臉書社團《爆料公社》發出聲明。

王老闆透過聲明表示，他是有正常思維的人，在法治的正規社會裡，不至於對於身心有礙的人士欺侮霸凌，這不是人性的正常行為，希望大家給他時間跟空間去釐清過程並證明，呼籲正義的網友不要有對他人生命與過激的恐嚇字眼。

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