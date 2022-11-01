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少年為點數狂偷9萬8！父母怒告超商及遊戲公司退錢　吞敗原因曝

▲▼網購,電商,電腦。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲少年偷拿父母9萬8千元購買遊戲點數，父母氣炸提告要求賣點數的超商、遊戲公司要退錢，法院說明不准的理由。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者蔡怡萍／台北報導

一名爸爸發現就讀國中的15歲兒子，3個月間偷了他9萬8千多元去超商購買「貝殼幣」，儲值競舞公司的遊戲點數，他對賣給兒子點數的萊爾富、全家與遊戲公司提告，表示兒子未成年、行為須經法定代理人同意才算數，請求返還金額。法院審理後，認為少年能使用「詐術」買得點數、進行儲值，足見心智成熟度超過實際年齡，無再加以保障之必要，判這名爸爸敗訴。

判決指出，這名爸爸表示他的15歲兒子在未經過父母同意下，從2021年6月起至同年9月底，偷拿了他們9萬8千元去買競舞公司發行的遊戲點數「貝殼幣」，爸爸主張兒子還是限制行為能力人，且該遊戲點數不是生活必需品，購買需要法定代理人同意或承認才有效力，兒子在短期內花這多這麼多錢、已超乎一般家長可預期程度，他與妻子拒絕承認這些交易，提告賣給兒子點數的萊爾富、全家超商，與競舞公司需要返還9萬8千元。

2間超商皆聲明，他們僅受競舞公司委託代收價金，契約成立於競舞公司之間，他們並沒有獲取利益，且爸爸提出的發票無從證明購買之人確實是少年，當下也無法得知少年是否有經過法定代理人同意才來購買，要求他們退還金額並不合理。

競舞公司則表示，他們曾向爸爸詢問少年遊戲帳號及點數使用情形，爸爸皆無法提供相關資訊，也無法完全排除少年買點數是否受到法定代理人同意、或少年購買後轉交給具行為能力人使用的情形；再者，登入公司旗下遊戲頁面時，都有要求用戶閱讀並同意服務合約，也載明如為滿7歲未滿20歲之人，應由法定代理人為之，若是少年私自冒用代理人名義註冊或儲值，則反而有「詐害」競舞公司的情事，同時少年還能在3個多月的時間內，陸續花9萬8千元到超商買點數，實難想像父母怎能完全不知情。

台北地院簡易庭審後認為，少年能使用「詐術」取信於人，足見其已有相當思考能力，亦即心智成熟度超過其實際年齡，自無再加以保障的必要，少年能在超商機台、遊戲頁面中刻意點選「已詳細閱讀條款」、「同意」等按鈕，以便順利進行後續操作，相對使超商及遊戲公司造成誤判，買賣契約仍屬有效，請求返還價金就不合理，因此駁回爸爸之訴，全案仍可上訴。

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