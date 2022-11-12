別管棒球場了！高雄「人工草皮」11人制足球場啟用　打造台灣西甲

記者吳奕靖／高雄報導

為了培養足球成為台灣新國球，讓台灣足球向下扎根，楠梓足球場在12日正式啟用，足球運動風靡世界，全球關心足球的人口高達4億，每逢歐洲盃、世界盃等重要足球賽事，總是能讓世界刮起一陣足球旋風。四年一度世界盃即將登場，歷經兩年興建，楠梓足球場也成為高雄最新、最亮麗的足球競技場館。

▲高雄楠梓足球場開幕，採用人工草皮 。（圖／記者吳奕靖攝）

楠梓足球場主場地為1座天然草皮11人制足球場，與1座11人制人工草皮足球場(可分設為2座8人制南北向足球場)，其中，人工草皮是國內首座以軟木顆粒做為填充物，本次工程中嘗試使用軟木填充物，為國內大型足球場地工程首例，而這2座足球場是國內知名連鎖健身企業「健身工廠」投資建設。

▲高雄楠梓足球場開幕典禮 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄楠梓足球場開幕，是屬於人工草皮 。（圖／記者吳奕靖攝）

健身工廠的母企業柏文健康事業公司陳尚義董事長表示，柏文與國際三大足球聯盟中的西甲合作，引進西甲名門的青訓系統教學課程，柏文健康事業副總林洵賢進一步解釋，西甲足球的青訓系統包含了球員、教練以及裁判，「希望台灣足球水平可以有不一樣的觀念水平進來，或許我們現在已經做得很好，但是我們希望可以更好，把國外很成熟的系統引進來之後跟台灣既有的訓練制度做一個刺激、衝撞，融合一個最適合台灣的」。

曾任國家足球隊教練，現任台電足球隊總教練陳貴人，看到這2座球場後非常興奮，他說：「內心感動，因為一開始到球場的時候，看到家長是坐到全滿滿，包括球員在場上踢球，家人在看台加油吶喊的聲音，尤其看到小朋友在場上踢球，很感動，所以有這個球場是人工草皮，對小朋友來說是一個福音」。

其實足球並非是台灣熱門的主要運動，對此他也語重心長的說：「沒有做就不能往前進，所以要給家長一個掌聲，願意給小朋友踢球」。

▲前國家足球隊總教練陳貴人（左一） 。（圖／記者吳奕靖攝）