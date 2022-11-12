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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜中槍！　陳其邁酸：選錯人賽馬場、爬樹防登革熱

▲▼高雄市長選舉政見辯論會，陳其邁。（圖／高雄市選委會提供）

▲高雄市長選舉政見辯論會，陳其邁喊話選民「選錯人爬樹防登革熱」，間接暗酸韓國瑜。（圖／高雄市選委會提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長辯論政見會今（12日）下午2點登場，民進黨高雄市長候選人陳其邁整場表現如一貫沉穩，辯論會結論時他感謝市民的支持，讓他有機會在人生精彩歲月，奉獻給高雄；並暗酸前高雄市長韓國瑜，「選錯人，賽馬場；選錯人，爬樹防登革熱；選錯人，大港不能唱」，喊話選民不要重蹈覆轍。

辯論會來到最後一段，也就是候選人結論。陳其邁首先發言表示，高雄過去是一個重工業的城市，產業不夠多元，所以就必須加速來進行產業的轉型，讓各種不管是工業、服務業，都能夠有更多就業的機會，這也是他2年來，一直努力的目標。

▲▼高雄市長選舉政見辯論會，柯志恩。（圖／高雄市選委會提供）

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩指，來了一家台積電不能解決什麼問題。（圖／高雄市選委會提供）

陳其邁也將砲火對準國民黨高雄市長候選人柯志恩，他表示：「柯女士常常在講說，只有來了一家台積電，不能解決什麼問題。柯女士所不知道的是說，其實來了台積電，我們還有八十家的廠商。」這些半導體，從艾司摩爾、應材、英特格，還有穩懋半導體，以及相關的包括德商的默克，全部都到高雄。這個就是在於，帶動我們高雄整體的產業轉型，創造更多優質的工作機會。

接著，陳其邁感性地說：「高雄，是一個偉大的城市，不管是自由、開放、多元、包容。包括我在內，很多人都在這裡安身立命、實現人生的理想，寫下自己的歷史跟記憶。高雄從來就不是一個好命的城市，身為在地的市長，我最重要的工作就是拚盡全力，讓高雄更好。未來四年，我的責任，就是讓高雄，從正在衝刺的高雄，成為起飛的高雄！」

▲▼高雄市長選舉政見辯論會，依照發言順序為（左起）柯志恩、曾尹儷、鄭宇翔及陳其邁。（圖／高雄市選委會提供）

▲高雄市長陳其邁感謝市民支持，讓他有機會用人生精彩歲月，奉獻給故鄉。（圖／高雄市選委會提供）

陳其邁也呼應稍早他提出對高雄的願景，「4年後的高雄，將會是科技的高雄，宜居的高雄、幸福的高雄、魅力的高雄。」他強調，在決定高雄未來關鍵的時刻，絕對不能重蹈覆徹，「選錯人，賽馬場；選對人，迎來台積電晶圓廠！選錯人，爬樹防登革熱；選對人，打疫苗還能聽歌仔戲！選錯人，大港不能唱；選對人，國際巨星都來唱！」

陳其邁說，「今天從頭到尾，我都沒有想講所謂的華麗的金句。但是，參與社會運動、從政30年的時間，我跟所有腳踏實地、認真打拚的高雄市民一樣，我們一起把我們的故事，寫在我們心愛的土地上。」

最後，陳其邁也向高雄市民喊話，「高雄，是我一生唯一的選擇。我願意用每一天、每一分力氣，為這座城市打拚。」

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