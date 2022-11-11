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高職餐飲科生2年跨域生活找到興趣　透過特殊選才就讀中山社會系

▲▼蘇煒程透過2年跨域生活學習找到興趣，並透過特殊選才管道就讀中山社會系。（圖／教育部提供）

▲餐飲科畢業的蘇煒程（左三），到蘭嶼進行2年跨域生活找到自己興趣，並透過特殊選才管道就讀中山社會系。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年度錄取中山大學社會學系的蘇煒程，從國立台南家齊高中餐飲管理科畢業後沒直接念大學，反而到蘭嶼展開近兩年的生活和學習，先後擔任蘭恩基金會長期志工及蘭嶼部落教保服務中心廚工，從飲食中了解雅美（達悟）族文化，還到宜蘭進行約三個月的葛瑪蘭舊社考古發掘工作，從中體認自己對社會學比餐飲專長更有興趣，最終透過特殊選才管道錄取中山社會系。

為讓部分具有特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷的學生順暢升學，例如境外台生、新住民子女、弱勢族群、實驗教育學生等，讓大學錄取具有潛力與才能學生，教育部從107學年度起將特殊選才招生納入正式入學管道，而大學辦理「112學年度特殊選才招生計畫」，目前正在受理報名中，今年共有55校552學系參與，提供1558個招生名額，民眾可到網站查詢。

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教育部也在今天分享透過特殊選才管道進入大學就讀的學生，像是目前就讀中山大學社會學系大一的蘇煒程，和許多人不一樣，台南家齊高中餐飲管理科畢業後，並沒直接念大學，反而是開啟在蘭嶼近兩年的生活和學習，先後擔任蘭恩文教基金會長期志工及蘭嶼部落教保服務中心廚工一職。

蘇煒程透過參與觀察方式，從飲食文化的探索出發，進而學習達悟族的文化、歲時祭儀，和有別於漢人對於大海的用運方式和敬重等，啟發他對於餐飲專業知識以外的想像；在離開蘭嶼後，他在宜蘭進行約三個月的葛瑪蘭舊社考古發掘工作，透過高中畢業後兩年體驗學習過程，意識到自己比起餐飲專長，對於社會學、人類學擁有更大的學習興趣，故參與111學年度中山大學特殊選才管道，最終順利錄取中山社會學系。

▲▼從小對機械有興趣的陳奕安，透過特殊選才錄取中興大學電機工程學系。（圖／教育部提供）

▲從小對機械有興趣的陳奕安，透過特殊選才管道錄取中興大學電機工程學系。（圖／教育部提供）

此外，111學年度錄取中興大學電機工程學系的陳奕安，從小就喜歡動手組裝搖控車、搖控飛機等機器，也對科技產品十分感興趣，高中自學程式python、C++與電子電路，製作過小夜燈、用手機操控的搖控車和飛機、循跡自走車和超音波避障自走車等。

特別的是，陳奕安在高二搬新家時，發現驗屋師利用棒錘敲打地磚，透過聲音來分辨地磚是否空心，讓他興起發明地磚檢測自走車構想，結合敲打裝置和聲音感測模組與超音波避障自走車，讓自走車在房間行走，且每隔幾秒敲打磁磚，再運用聲音感測模組接收音訊來找出空心磚，解決傳統空心磚測試繁雜與不客觀問題，也希望自己在電機系就學期間，精進自己在電機和資訊的專業能力，未來投入生活科技類的產品研究，協助解決人們在日常生活中遇到的不便與困難。

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