「台灣電價高又不夠用」　施奉先：市長選我地球才有希望

▲施奉先。（圖／翻攝自YouTube／台北市選舉委員會）



實習記者李密／台北報導

無黨籍台北市長候選人施奉先12日在第8屆市長選舉公辦政見發表會上感慨表示，台灣電不夠用、又貴，因此要宣揚自己的海水發電系統，並稱「投我地球才有希望」。另外，他還說「感謝習皇帝維護中國的帝制，很羨慕他們不用選，很輕鬆，」指自己選的很辛苦，期待市民用選票將他送進市政府。

施奉先說，現在的發電方式嚴重侵害地球，他發明並擁有專利的海水發電系統「能量無限」，他撰寫的書《海水發電系統》記載了救地球、便宜又不傷地球的發電方式。施奉先說，有感於台灣的電不夠用、又漲價，所以他出來參選，想告訴全世界工程師、忙著發財的那些人須要進修。

施奉先提問，台北市民還願意一直繳昂貴電費嗎？「現在政治人物說漲就漲，跳電就跳，沒道理。」他提出解方，要從淡水外海拉一條海底隧道，引海水到基隆河發電，且發電系統在河海以外，就不必徵收私人土地。他說，蔡英文當選時有送書給她，不過得到她「任內不會實行」的答案。

施奉先還表示，感謝習皇帝維護中國的帝制，很羨慕他們不用選，很輕鬆，「我選得好辛苦」。他說，台北市民不要擔心，把票投給他就是救地球的幫手，「投我地球才有希望」。

施奉先說，他沒當過市長，不熟悉市政，「但是你選我地球就有希望」，其他競選對手如果選不上沒關係，「我們都是同一國，你們的政見都是我的政見」。他還說他不缺錢，缺的是市民的選票，「把我送進台北市政府，是你們的幸福；我不進，是我老婆的幸福。」