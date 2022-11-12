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質詢遭蘇貞昌嗆「你媽媽都沒這樣」　洪孟楷嘆：君霸臣奸、民不聊生

▲▼蘇貞昌 蔡清祥 立法院 總質詢 司法法制組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌嗆洪孟楷，「你媽媽質詢也不會像你這樣」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委洪孟楷昨天質詢行政院長蘇貞昌，質疑「基本工資法」為何遲不送審？面對洪孟楷不斷追問，蘇也不甘示弱，雙方互不相讓直到質詢結束。不過，在麥克風消音時，蘇加碼嗆洪，「你媽媽會質詢，也不會像你這樣的態度！」對此，洪孟楷今（12）日在臉書寫下，「君仁臣忠、國有禎祥，君霸臣奸、民不聊生」，強調如果只想拖時間、混日子，「抱歉！這種官員就是台灣社會最大亂源，應該淘汰！」

洪孟楷昨天針對「基本工資法」質詢蘇貞昌，蘇起先抱怨洪不聽他的回答，洪反批，「你以為你在跟民意代表嗆，但民意代表就是代表台灣人民...民眾是希望民意代表問清楚，不是每一次都講空話。」蘇再回嗆，「又來了，我哪一句是空話？你每次都只會講這種形容詞，而且都亂講一通！」雙方互不相讓直到質詢結束。未料，在麥克風消音時，蘇竟嗆洪，「你媽媽質詢也不會像你這樣的態度！」對此洪也怒回，「我不會講你女兒，請你也不要講我媽媽」。

對此， 洪孟楷今早在臉書寫下，「君仁臣忠、國有禎祥，君霸臣奸、民不聊生」，台灣社會不能再向下沈淪！他指出，每年1次的總質詢，有許多國家重大事件要向行政院長確認、要求，這是憲法賦予職責，更是行政部門的義務，但很遺憾，現任蘇院長往往面對問題「實問虛答、扯東拉西」不尊重專業、也不尊重民意，感覺只想拖完時間，這樣的官僚文化，越來越盛。

洪孟楷表示，更甚者，院長時不時上演反質詢、嗆聲，這是對台灣民主做最壞的示範；民代代表人民質詢監督行政部門，不好好回答問題一而再再而三的跟立委對嗆，就是對人民嗆聲！過去說講一次聽不見、可以大聲，政府如果聽不見第3次就可以拍桌，「結果現在變成講第2次就是多餘？民進黨政府官員翻臉比翻書還快，對得起人民嗎？」

洪孟楷指出，昨天總質詢，「基本工資法」不重要嗎？當然重要！這還是蔡英文2016年選舉有承諾推動的法案，結果執政6年多，還躺在行政院遲遲無法送出；去年蔣萬安質詢時，蘇院長親口承諾下會期拚送進來，如今1年過去了，當然要追蹤進度；卻只能得到「有照顧勞工」這樣的空話，退一萬步言，政府部門照顧勞工天經地義，但法案躺在行政部門跟照顧勞工有何因果關係？是因為照顧勞工害勞動部沒人力推動「基本工資法」？還是言下之意是已經有照顧勞工了，「基本工資法」就不推動了？無論何者，顧左右而言他，就只是想拖過時間、規避監督。

洪孟楷感嘆，有一句話，要敬告所有掌握權力者，「君仁臣忠、國有禎祥，君霸臣奸、民不聊生」，台灣過去這幾年，人民生活到底是更好過？還是不好過？能夠連續出現台灣柬埔寨化的集團暴力犯罪事件，這在過去是無法想像的真實在台灣社會上演，但總統、行政院長，官員還是選舉行程照跑、依然故我；讓擁有權力者如此傲慢，要不要繼續縱容讓公僕那麼囂張？他強調，台灣社會不能再向下沈淪，該讓擁有權力者好好反省，「到立法院備詢，實問實答我尊重好好讓官員回答，但如果只想拖時間、混日子，抱歉！這種官員就是台灣社會最大亂源，應該淘汰！」

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