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北市政見會打葉問拳！　謝立康自喻「捍衛戰士」大跳淋巴操

記者詹宜庭／台北報導

台北市第8屆市長選舉公辦政見發表會於今日登場，11號無黨籍台北市長候選人謝立康表示，自己如同電影《捍衛戰士獨行俠》主角，必須透過選舉來捍衛台北、捍衛健康。發表會上他不僅模仿葉問打拳，更帶領觀眾做淋巴操，引發網友熱議。

謝立康表示，他是美國智能學博士，20年來協助上萬名學生對抗慢性病與癌症，由於在「大健康」領域很有心得，所以想投入台北市長選戰。另外，他也分享電影《捍衛戰士獨行俠》觀看心得，他認為，自己就是捍衛戰士，必須透過選舉來捍衛台北、捍衛健康。

謝立康在政見發表會上提及，幾年前有部電影非常賣座，裡面的主角大家都不認識，只知道這個人叫「李小龍啓蒙恩師」，並讓大家猜主角是誰？謝立康喝了幾口水後揭曉答案，只見他對空氣劃了幾拳，喊出「就是葉問！」，立馬成為政見發表會上的高潮亮點。

謝立康激動說，《葉問》這部電影讓他非常感動，因為葉問遇到任何對手，都只做一件事情，這件事情就是練功、木人樁，木人樁讓葉問保留精華，在遇到強敵的時候有致勝的絕招可以處理危機，「建立基本功是非常重要的事情。」

在政見發表尾聲，謝立康表示，自己要帶領大家做一套淋巴操，第一招「拋開煩惱」，第二招「擁抱自然」，第三「淨化身體」，第四「修復細胞」，第五「感恩的心」，最後「再謝生命」。對於謝立康政見發表表現，有網友留言笑道，「又是電影？可以跟阿中當好朋友」、「阿中看電影有伴了」、「好尷尬」等。

▲▼台北市長候選人謝立康。（圖／翻攝自YouTube／臺北市選舉委員會）

▲台北市長候選人謝立康。（圖／翻攝自YouTube／台北市選舉委員會）

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