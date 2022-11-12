驚險影像曝！毒蟲遭盤查狂踩油門逃逸　2勇警被拖行50m手骨折

記者白珈陽／南投報導

南投市簡姓男子11日傍晚開車遭警方攔查，警方打開車門要求他下車檢查，但簡男因車上疑有毒品不願配合，員警見狀出手將其抓住欲控制車輛，未料簡竟強踩油門，直接將2名員警拖著走，沿途撞擊路邊車輛，造成2員警多處擦挫傷、右手骨折。2員警最後仍奮力將其制伏，查出簡為列管毒品人口，訊後依公共危險、毒品罪嫌移送南投地檢署偵辦。

▲員警掛在車門上被拖行，相當驚悚。（圖／民眾提供）

南投警分局表示，南投派出所巡佐林煇堂、警員廖建權昨日傍晚在南投市南陽街執行勤務，發現一輛銀色轎車違停，遂上前勸離，過程中發現駕駛車內疑有違禁物品，喝令下車受檢，駕駛卻不配合，將2名員警拖行近50公尺，直到撞上路邊停放的車輛才停止。

根據監視器畫面顯示，銀色轎車駕駛座的車門被打開，2名員警懸掛在車門旁一路遭拖行，最後車輛向左偏移，撞到路邊停止，員警才鬆手摔落，當時南陽街上還有不少購買晚餐的民眾，許多人都被嚇到停下步。

▲▼2員警遭拖行50公尺。（圖／民眾提供）

而當時的情況，是2員察覺銀車內疑有毒品後，廖員從副駕駛座想拉手煞車，控制轎車，駕駛竟發動引擎打算逃逸，林員迅速探入車內拉住駕駛的手，駕駛竟然猛踩油門逃逸，林、廖2人被一路拖行。

儘管林、廖多處受傷，仍奮力將駕駛制伏，並查出駕駛為簡姓男子（48歲），是列管毒品人口，並從車內起獲疑為海洛因的毒品粉末，訊後依法移送偵辦。

▲▼簡男直至撞上路邊停放車輛才停止。（圖／民眾提供）

2員警送醫檢查，林員手腳多處擦挫傷，廖員右手骨折，幸經治療無大礙。縣警局督察長賴銘助探視2名英勇員警，並致贈紅包壓驚。

▲縣警局督察長賴銘助致贈2員紅包壓壓驚。（圖／南投警分局提供）