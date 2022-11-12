「改變台北從法辦蔡英文開始」　童文薰：用「政黨法」拆海霸王還地

▲童文薰。（圖／翻攝自YouTube／臺北市選舉委員會）



實習記者李密／台北報導

台北市第8屆市長選舉公辦政見發表會於今日登場，台北市長選舉共有12人參選，12名候選人皆有參加。無黨籍候選人童文薰在政見會中以「改變台北從法辦蔡英文開始；提升台灣從政黨連坐開始」為開頭，強調若自己當選一定會做到公平，不像有些候選人「有婆婆在背後指揮」、「有一大家族須照顧，要幫政二代、政三代安排職位」。童文薰喊拆除「蔡英文的財產」海霸王中山店，就是拆除特權，才能達到真正的公平，這個政見主張「獲得超過8成北市民支持。」

政見會一開始，童文薰就指出，台北要改變須從法辦蔡英文開始，提升台灣要從政黨連坐開始。她說，自己身為台灣、美國紐約州雙料律師，擁有豐富國際貿易經驗、人權事務與產業經驗。她強調，自己上任後一定會做到三件事，就是「公平、公平、公平」，市政的根要變好，就要掌握科技、民主、法治三件事。

童文薰以暗喻批評政黨政治，表示有些候選人有婆婆在背後指揮，但她無黨無派，「沒有婆婆指揮我」，也沒有一大家族要照顧，需要幫政二代、政三代安差職位。有些家族還會開秘密家庭會議，將秘密封存30年。還有一些政黨，有喜歡騎腳踏車的阿北用SOP亂指揮。

另外，童文薰更以種花、做菜比喻市政，如果要端出好料理，就必須把特權拆除、違章拆除，所以點名必須拆除蔡英文公司所持有的海霸王中山店，打開台北市的天際線，讓二號公園預定地完整。她強調，海霸王中山店的歷史背景，從黨產私有到機關用地，又變成商業用地，「這是特權中的特權」，所以主張用「政黨法」來解決收回這個歷史特權 。



童文薰說，她喜歡做料理、種花，例如拿手料理滷豬腳，不管用可樂、啤酒、花雕酒滷豬腳，都要拔毛，而市政就像豬腳，「要把豬毛拔除」。她表示，自己是綠手指，種的蘭花年年開花，要將植物的根顧好，才有漂亮葉子。市政的根就是「公平」，必須做到公平，市政才能處理好。她說，其他候選人提出的政策牛肉，不過是樹上的幾片葉子，要先把根顧好，樹自然長得好，根顧好才能世代翻轉，未來年輕人才有機會翻轉向上。