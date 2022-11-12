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名模錢帥君男友招待所爆案外案　2女檢察官受邀歡唱掃颱風尾

連日來傳出警界高層受邀至招待所歡唱、賭牌，也曾有檢察官在該處所。（翻攝自黃國昌臉書）

圖文／鏡週刊

警界連日來傳出有高層受邀至招待所歡唱賭牌，引起各界譁然，由於傳出有檢察官也曾至相關招待所，法務部長蔡清祥聽聞後相當重視，火速責成政風單位調查，發現警政署政風室主任黃錦秋與新北檢檢察官王涂芝3年前在檢警聯誼餐敘後，曾受新北市刑大邀約至台北市1處銀樓地下室及信義區等地唱歌，當時只有檢警人士與會，並無其他業者在場。

知情人士告訴本刊，2020年1月，警政署政風室舉辦尾牙在北市衡陽路極品軒餐廳席開3桌，不少檢警高層受邀出席，後來新北市刑大高層邀約續攤至信義區一處豪宅唱歌，室內設有撞球檯、籃球機與KTV設備，席間約10人，除黃錦秋與王涂芝是檢察官外，其他人都是警察，2檢座均稱未涉及不法。

2020年7月，黃錦秋與王涂芝也受警方邀請至一處銀樓地下室唱歌，2檢座均稱同樣都是檢警出席歡唱聯誼，沒有外人與會。

由於檢警為維護治安，始終站在第一線辦案，組成專案小組不眠不休查案，經常在偵破大案或逢年過節會舉辦餐敘聯誼，加上黃錦秋身為政風室主任，與警察維持一定互動，藉此熟悉警方生態並無不妥。

不少檢察官表示，由於上述兩場續攤唱歌純屬檢警聯誼，且無外人在場，與「鱸鰻」角頭林秉文帶警大校長陳檡文去招待所88會館（會館幕後老闆為名模錢帥君男友小明）與內湖偵查隊隊長林弘基內湖行愛路招待所賭天九牌的狀況大不相同。

本刊調查，小明上月間欲出境赴美，全案因專案小組欲搜索對象及地點多達20處，無法臨時調配人力，加上證據仍待補強，且為了避免小明等人心生警覺而串供、湮滅證據及移轉犯罪所得，綜合考量後，檢方才決定不留置小明，並依原定計劃在本月2日執行搜索，查扣現金4,284萬、虛擬貨幣641萬顆USDT（折合新台幣約2.06億元）及存摺等物。至於是否有人涉及通風報信，讓小明出境，不排除是警方高層洩密。

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